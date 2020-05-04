Обстрелы боевиков на Донбассе: четверо украинских военных ранены
Пророссийские боевики 3 мая 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ. В результате обстрелов один военный ранен, еще трое получили боевые травмы.
Оккупанты стреляли по позициям украинских бойцов из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 миллиметров, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
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Где было горячее всего
- Боевики открывали огонь возле Широкиного, Богдановки, Авдеевки, Каменки и Пищевика.
- Российские оккупанты также вели обстрелы возле Старогнатовки, Орехово и Крымского.
По данным украинской разведки, наши военные уничтожили одного российского наемника и, по меньшей мере, одного ранили.
С начала суток враг снова открывал огонь.
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала
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