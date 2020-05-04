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      Обстрелы боевиков на Донбассе: четверо украинских военных ранены

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      Ситуация в Донбассе 3 мая - 4 украинсих военных ранены
      Обстрелы на Донбассе не утихают / mil.gov.ua

      Пророссийские боевики 3 мая 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ. В результате обстрелов один военный ранен, еще трое получили боевые травмы.

      Оккупанты стреляли по позициям украинских бойцов из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 миллиметров, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

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      Где было горячее всего

      • Боевики открывали огонь возле Широкиного, Богдановки, Авдеевки, Каменки и Пищевика.
      • Российские оккупанты также вели обстрелы возле Старогнатовки, Орехово и Крымского.

      По данным украинской разведки, наши военные уничтожили одного российского наемника и, по меньшей мере, одного ранили.

      С начала суток враг снова открывал огонь.

      карта окупованих територій
      Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Война на Донбассе Операция Объединенных сил Новости Украины
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