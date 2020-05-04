Обстріли бойовиків на Донбасі: четверо українських військових поранені
Проросійські бойовики 3 травня 11 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. В результаті обстрілів один військовий поранений, ще троє отримали бойові травми.
Окупанти стріляли по позиціях українських бійців із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 міліметрів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
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Де було найгарячіше
- Бойовики відкривали вогонь біля Широкиного, Богданівки, Авдіївки, Кам'янки та Пищевика.
- Російські окупанти також вели обстріли біля Старогнатівки, Оріхового та Кримського.
За даними української розвідки, наші військові знищили одного російського найманця та щонайменше одного поранили.
З початку доби ворог знову відкривав вогонь.