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      Обстріли бойовиків на Донбасі: четверо українських військових поранені

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      Ситуація на Донбасі 3 травня - 4 військових ЗСУ поранені
      Обстріли на Донбасі не вщухають / mil.gov.ua

      Проросійські бойовики 3 травня 11 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. В результаті обстрілів один військовий поранений, ще троє отримали бойові травми.

      Окупанти стріляли по позиціях українських бійців із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 міліметрів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

      Дивіться також Помстилися за обстріли: як українські військові знищили автомобіль лідера бойовиків – відео

      Де було найгарячіше

      • Бойовики відкривали вогонь біля Широкиного, Богданівки, Авдіївки, Кам'янки та Пищевика.
      • Російські окупанти також вели обстріли біля Старогнатівки, Оріхового та Кримського.

      За даними української розвідки, наші військові знищили одного російського найманця та щонайменше одного поранили.

      З початку доби ворог знову відкривав вогонь.

      карта окупованих територій
      Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Емал Набі
      Теги: Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Новини України
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