Обстріли бойовиків на Донбасі: четверо українських військових поранені

Проросійські бойовики 3 травня 11 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. В результаті обстрілів один військовий поранений, ще троє отримали бойові травми.

Окупанти стріляли по позиціях українських бійців із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 міліметрів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Дивіться також Помстилися за обстріли: як українські військові знищили автомобіль лідера бойовиків – відео

Де було найгарячіше

Бойовики відкривали вогонь біля Широкиного, Богданівки, Авдіївки, Кам'янки та Пищевика.

Російські окупанти також вели обстріли біля Старогнатівки, Оріхового та Кримського.

За даними української розвідки, наші військові знищили одного російського найманця та щонайменше одного поранили.

З початку доби ворог знову відкривав вогонь.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу