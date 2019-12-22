Обстрелы на Донбассе: ранен украинский военный

Утром 22 декабря в результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранение. Его эвакуировали в военный госпиталь.

По состоянию на 12:00 от начала суток войска российских оккупантов осуществили два обстрела подразделений Объединенных сил Украины, сообщили в пресс-центре Минобороны.

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В результате вражеских прицельных обстрелов один наш защитник получил ранение. Воина эвакуировали в военный мобильный госпиталь,

– говорится в сообщении.

Примерно в 6 утра оккупанты открыли огонь из стрелкового оружия. Враг в течение получаса бил в сторону поселка Пески. А уже в 11 оккупанты обстреляли район Крымского.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала