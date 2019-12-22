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      Обстрелы на Донбассе: ранен украинский военный

      37 Читати новину українською
      Один украинский военный ранен в результате обстрелов на Донбассе / dw.com

      Утром 22 декабря в результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранение. Его эвакуировали в военный госпиталь.

      По состоянию на 12:00 от начала суток войска российских оккупантов осуществили два обстрела подразделений Объединенных сил Украины, сообщили в пресс-центре Минобороны.

      Обратите внимание: Ситуация на Донбассе: боевики стреляют из запрещенного оружия

      В результате вражеских прицельных обстрелов один наш защитник получил ранение. Воина эвакуировали в военный мобильный госпиталь,
      – говорится в сообщении.

      Примерно в 6 утра оккупанты открыли огонь из стрелкового оружия. Враг в течение получаса бил в сторону поселка Пески. А уже в 11 оккупанты обстреляли район Крымского.

      донбас обстріли
      Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

      22 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Операция Объединенных сил Война на Донбассе Міністерство оборони України Украина – Россия
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