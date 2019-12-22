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      Обстріли на Донбасі: поранений український військовий

      214 Читать новость на русском
      Один український військовий поранений внаслідок обстрілів на Донбасі / dw.com

      Вранці 22 грудня внаслідок ворожих обстрілів один український військовий отримав поранення. Його евакуювали до військового госпіталю.

      Станом на 12:00 від початку доби війська російських окупантів здійснили два обстріли підрозділів Об’єднаних сил України, повідомили в пресцентрі Міноборони.

      Зверніть увагу: Ситуація на Донбасі: бойовики гатять із забороненої зброї

      Внаслідок ворожих прицільних обстрілів один наш захисник отримав поранення. Воїна евакуйовано до військового мобільного госпіталю,
      – йдеться в повідомленні.

      Приблизно о 6 ранку окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї. Ворог протягом пів години гатив у сторону селища Піски. А вже об 11 окупанти обстріляли район Кримського.

      донбас обстріли
      Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини політики Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Новини України Україна – Росія Міністерство оборони України
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