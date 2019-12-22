Обстріли на Донбасі: поранений український військовий
Вранці 22 грудня внаслідок ворожих обстрілів один український військовий отримав поранення. Його евакуювали до військового госпіталю.
Станом на 12:00 від початку доби війська російських окупантів здійснили два обстріли підрозділів Об’єднаних сил України, повідомили в пресцентрі Міноборони.
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Внаслідок ворожих прицільних обстрілів один наш захисник отримав поранення. Воїна евакуйовано до військового мобільного госпіталю,
– йдеться в повідомленні.
Приблизно о 6 ранку окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї. Ворог протягом пів години гатив у сторону селища Піски. А вже об 11 окупанти обстріляли район Кримського.