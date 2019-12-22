Ситуація на Донбасі: бойовики гатять із забороненої зброї

Впродовж доби 21 грудня проросійські бойовики 6 разів обстріляли українські позиції. Ворог гатив із заборонених мінськими домовленостями мінометів, а також з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Втрат через обстріли бойовиків серед українських військових немає, про це повідомляє пресцентр ООС.

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Де стріляли бойовики

поблизу Кримського;

Зайцевого;

Новотроїцького;

Пісків.

Орім того, ворог обстріляв населений пункт Хутір Вільний, пошкодивши при цьому житловий будинок.

У Мінську на переговорах ТКГ 18 грудня вирішили не погоджувати новий режим припинення вогню, а підтримувати оголошений у липні "режим тиші". Від липня окупанти постійно порушували його та обстрілювали українські позиції, вбиваючи та травмуючи українських військових.



Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу