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      Ситуація на Донбасі: бойовики гатять із забороненої зброї

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      Доба на Донбасі: 6 обстрілів / Міноборони

      Впродовж доби 21 грудня проросійські бойовики 6 разів обстріляли українські позиції. Ворог гатив із заборонених мінськими домовленостями мінометів, а також з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

      Втрат через обстріли бойовиків серед українських військових немає, про це повідомляє пресцентр ООС.

      Зверніть увагу: Бойовики застосували лазерну зброю на Донбасі: постраждали українські військові

      Де стріляли бойовики

      • поблизу Кримського;
      • Зайцевого;
      • Новотроїцького;
      • Пісків.

      Орім того, ворог обстріляв населений пункт Хутір Вільний, пошкодивши при цьому житловий будинок.

      У Мінську на переговорах ТКГ 18 грудня вирішили не погоджувати новий режим припинення вогню, а підтримувати оголошений у липні "режим тиші". Від липня окупанти постійно порушували його та обстрілювали українські позиції, вбиваючи та травмуючи українських військових. 


      Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

       

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      Теги: Новини України Новини політики Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
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