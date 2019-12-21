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      Бойовики застосували лазерну зброю на Донбасі: постраждали українські військові

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      Ситуація на Донбасі: бойовики застосували лазерну зброю / radiosvoboda.org

      Один український військовий зазнав поранення внаслідок обстрілу проросійських бойовиків на Донбасі. Окрім того, окупанти застосували лазерну зброю, від якої ще один боєць отримав ураження сітківки ока під час спостереження в оптичний пристрій.

      Загалом протягом 20 грудня російські окупаційні війська 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, повідомили у штабі Операції Об’єднаних сил. Окупанти били по позиціях українських військових із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 міліметри, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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      Де і з якої зброї бойовики вели обстріли на Донбасі:

      • поблизу населеного пункту Хутір Вільний окупанти гатили з мінометів калібру 82 міліметри, ручних протитанкових гранатометів та іншої стрілецької зброї;
      • неподалік від Світлодарська – зі станкових протитанкових гранатометів;
      • поруч зі Шумами – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
      • біля Кримського – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
      • поруч з Невельським – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;
      • біля Славного – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
      • неподалік від Кам'янки – з гранатометів різних систем;
      • поблизу шахти Бутівка – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
      • поруч із Василівкою – зі стрілецької зброї.

      Від початку доби 21 грудня російські окупаційні війська не проявляли вогневої активності.
      Втрат серед українських бійців немає.

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      окуповані територійї Донбас карта ОРДЛО мапа окупований Донбас
      Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Зброя Проросійські бойовики Окуповані території
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