Бойовики застосували лазерну зброю на Донбасі: постраждали українські військові
Один український військовий зазнав поранення внаслідок обстрілу проросійських бойовиків на Донбасі. Окрім того, окупанти застосували лазерну зброю, від якої ще один боєць отримав ураження сітківки ока під час спостереження в оптичний пристрій.
Загалом протягом 20 грудня російські окупаційні війська 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, повідомили у штабі Операції Об’єднаних сил. Окупанти били по позиціях українських військових із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 міліметри, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
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Де і з якої зброї бойовики вели обстріли на Донбасі:
- поблизу населеного пункту Хутір Вільний окупанти гатили з мінометів калібру 82 міліметри, ручних протитанкових гранатометів та іншої стрілецької зброї;
- неподалік від Світлодарська – зі станкових протитанкових гранатометів;
- поруч зі Шумами – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- біля Кримського – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- поруч з Невельським – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;
- біля Славного – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- неподалік від Кам'янки – з гранатометів різних систем;
- поблизу шахти Бутівка – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- поруч із Василівкою – зі стрілецької зброї.
Від початку доби 21 грудня російські окупаційні війська не проявляли вогневої активності.
Втрат серед українських бійців немає.
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