09:32
21 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба Likar покер
      more
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИГОРНЫЙ БИЗНЕС СТРЕЛЬБА НА ЛУБЯНКЕ В МОСКВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин фантазирует об Украине. Россияне тестируют "Чебурнет"
      Вєсті Кремля
      22:02, 20 декабря
      Вести.UA: Аваков против игорного бизнеса. Секрет успеха монобольшинства
      Вєсті.UA
      19:56, 20 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИГОРНЫЙ БИЗНЕС СТРЕЛЬБА НА ЛУБЯНКЕ В МОСКВЕ

      Боевики применили лазерное оружие на Донбассе: пострадали украинские военные

      218 Читати новину українською
      Ситуация на Донбассе: боевики применили лазерное оружие / radiosvoboda.org

      Один украинский военный получил ранения в результате обстрела пророссийских боевиков на Донбассе. Кроме того, оккупанты применили лазерное оружие, от которого еще один боец получил поражение сетчатки глаза при наблюдении в оптический прибор.

      В целом в течение 20 декабря российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщили в штабе Операции Объединенных сил. Оккупанты били по позициям украинских военных из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 миллиметра, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

      Читайте также: ГПУ обнародовала очередной факт участия России в войне на Донбассе

      Где и из какого оружия боевики вели обстрелы на Донбассе:

      • вблизи населенного пункта Хутор Свободный оккупанты били из минометов калибра 82 миллиметра, ручных противотанковых гранатометов и другого стрелкового оружия;
      • неподалеку от Светлодарска – из станковых противотанковых гранатометов;
      • рядом с Шумами – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
      • возле Крымского – со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
      • рядом с Невельским – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
      • возле Славного – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
      • неподалеку от Каменки – из гранатометов различных систем;
      • вблизи шахты Бутовка – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
      • рядом с Васильевкой – из стрелкового оружия.

      От начала суток 21 декабря российские оккупационные войска не проявляли огневой активности. Потерь среди украинских бойцов нет.

       Важно: Трамп подписал бюджет, который предусматривает 300 миллионов долларов для армии Украины

      окуповані територійї Донбас карта ОРДЛО мапа окупований Донбас
      Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

      Строительство "Северного потока 2" приостановилось из-за санкций
      сегодня
      618
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Пророссийские боевики Оружие Операция Объединенных сил Война на Донбассе Оккупированные территории
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 08:40 Письмо из Луганска: Россия наступает
      Ольга Черненко 669
      сегодня , 08:16 Миллиардеры Украины: что нужно знать о Викторе Пинчуке
      Світлана Попова 179
      сегодня , 08:03 Лучшие смартфоны второго полугодия 2019 – подборка Техно 24
      Анастасія Можаровська 931
      сегодня , 01:30 Нападение на штаб ФСБ в Москве: путинская система власти прогнила
      Іван Яковина 401
      сегодня , 00:47 Дело Шеремета: адвокат Кузьменко будет подавать жалобу в ГБР
      Катерина Петренко 116
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук