Боевики применили лазерное оружие на Донбассе: пострадали украинские военные

Один украинский военный получил ранения в результате обстрела пророссийских боевиков на Донбассе. Кроме того, оккупанты применили лазерное оружие, от которого еще один боец получил поражение сетчатки глаза при наблюдении в оптический прибор.

В целом в течение 20 декабря российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщили в штабе Операции Объединенных сил. Оккупанты били по позициям украинских военных из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 миллиметра, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Читайте также: ГПУ обнародовала очередной факт участия России в войне на Донбассе

Где и из какого оружия боевики вели обстрелы на Донбассе:

вблизи населенного пункта Хутор Свободный оккупанты били из минометов калибра 82 миллиметра, ручных противотанковых гранатометов и другого стрелкового оружия;

оккупанты били из минометов калибра 82 миллиметра, ручных противотанковых гранатометов и другого стрелкового оружия; неподалеку от Светлодарска – из станковых противотанковых гранатометов;

– из станковых противотанковых гранатометов; рядом с Шумами – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

– из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; возле Крымского – со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

– со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с Невельским – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

– из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; возле Славного – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

– из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку от Каменки – из гранатометов различных систем;

– из гранатометов различных систем; вблизи шахты Бутовка – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

– из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с Васильевкой – из стрелкового оружия.

От начала суток 21 декабря российские оккупационные войска не проявляли огневой активности. Потерь среди украинских бойцов нет.

Важно: Трамп подписал бюджет, который предусматривает 300 миллионов долларов для армии Украины



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала