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      Ситуация на Донбассе: боевики стреляют из запрещенного оружия

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      Сутки на Донбассе: 6 обстрелов / Минобороны

      В течение суток 21 декабря пророссийские боевики 6 раз обстреляли украинские позиции. Враг стрелял из запрещенных минскими договоренностями минометов, а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

      Потерь из-за обстрелов боевиков среди украинских военных нет, об этом сообщает прессцентр ООС.

      Обратите внимание: Боевики применили лазерное оружие на Донбассе: пострадали украинские военные

      Где стреляли боевики

      • вблизи Крымского;
      • Зайцево;
      • Новотроицкого;
      • Песков.

      Кроме того, враг обстрелял населенный пункт Хутор Свободный, повредив при этом жилой дом.

      В Минске на переговорах ТКГ 18 декабря решили не согласовывать новый режим прекращения огня, а поддерживать объявленный в июле "режим тишины". От июля оккупанты постоянно нарушали его и обстреливали украинские позиции, убивая и травмируя украинских военных.


      Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Операция Объединенных сил
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