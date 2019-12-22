Ситуация на Донбассе: боевики стреляют из запрещенного оружия

В течение суток 21 декабря пророссийские боевики 6 раз обстреляли украинские позиции. Враг стрелял из запрещенных минскими договоренностями минометов, а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь из-за обстрелов боевиков среди украинских военных нет, об этом сообщает прессцентр ООС.

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Где стреляли боевики

вблизи Крымского;

Зайцево;

Новотроицкого;

Песков.

Кроме того, враг обстрелял населенный пункт Хутор Свободный, повредив при этом жилой дом.

В Минске на переговорах ТКГ 18 декабря решили не согласовывать новый режим прекращения огня, а поддерживать объявленный в июле "режим тишины". От июля оккупанты постоянно нарушали его и обстреливали украинские позиции, убивая и травмируя украинских военных.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала