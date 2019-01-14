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      Обстрелы на Донбассе: ранены двое украинских военных, боевики понесли значительные потери

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      На Донбассе ранены двое украинских военных, боевики понесли значительные потери
      На Донбассе ранены двое украинских военных, боевики понесли значительные потери / Фото из открытых источников

      В течение 13 января российские оккупационные войска 14 раз нарушили режим прекращения огня. Из-за обстрелов боевиков на протяжении минувших и текущих суток двое украинских военнослужащих получили ранения.

      Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

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      Так, боевики дважды обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции украинских военных в районе населенного пункта Красногоровка. Два обстрела оккупанты совершили вблизи Авдеевки, еще три из гранатометов – в районе поселка Пески.

      Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

      Из крупнокалиберных пулеметов (обстреляли позиции ООС – 24 Канал) в районе поселка Опытное из гранатометов и стрелкового оружия – вблизи поселка Лебединское, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи поселка Гнутово, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи поселка Березовое,
      – говорится в сообщении.

      Разведка сообщает, что удалось ликвидировать четырех оккупантов, еще трое получили ранения.

      В течение текущих суток в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли позиции украинских военных в районе населенного пункта Новомихайловка.

      "В эти сутки один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – отмечают в отчете.

       

      Теги: Новости политики Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 Канал
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