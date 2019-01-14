Обстрелы на Донбассе: ранены двое украинских военных, боевики понесли значительные потери

В течение 13 января российские оккупационные войска 14 раз нарушили режим прекращения огня. Из-за обстрелов боевиков на протяжении минувших и текущих суток двое украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

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Так, боевики дважды обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции украинских военных в районе населенного пункта Красногоровка. Два обстрела оккупанты совершили вблизи Авдеевки, еще три из гранатометов – в районе поселка Пески.

Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

Из крупнокалиберных пулеметов (обстреляли позиции ООС – 24 Канал) в районе поселка Опытное из гранатометов и стрелкового оружия – вблизи поселка Лебединское, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи поселка Гнутово, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи поселка Березовое,

– говорится в сообщении.

Разведка сообщает, что удалось ликвидировать четырех оккупантов, еще трое получили ранения.

В течение текущих суток в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли позиции украинских военных в районе населенного пункта Новомихайловка.

"В эти сутки один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – отмечают в отчете.