Обстрелы на Донбассе: ранены двое украинских военных, боевики понесли значительные потери
В течение 13 января российские оккупационные войска 14 раз нарушили режим прекращения огня. Из-за обстрелов боевиков на протяжении минувших и текущих суток двое украинских военнослужащих получили ранения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Читайте также: Пророссийские боевики разместили 22 "Града" на оккупированном Донбассе
Так, боевики дважды обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции украинских военных в районе населенного пункта Красногоровка. Два обстрела оккупанты совершили вблизи Авдеевки, еще три из гранатометов – в районе поселка Пески.
Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.
Из крупнокалиберных пулеметов (обстреляли позиции ООС – 24 Канал) в районе поселка Опытное из гранатометов и стрелкового оружия – вблизи поселка Лебединское, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи поселка Гнутово, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи поселка Березовое,
– говорится в сообщении.
Разведка сообщает, что удалось ликвидировать четырех оккупантов, еще трое получили ранения.
В течение текущих суток в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли позиции украинских военных в районе населенного пункта Новомихайловка.
"В эти сутки один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – отмечают в отчете.