Обстріли на Донбасі: поранені двоє українських військових, бойовики зазнали значних втрат
Впродовж 13 січня російські окупаційні війська 14 разів порушили режим припинення вогню. Через обстріли бойовиків впродовж минулої та поточної доби двоє українських військовослужбовців отримали поранення.
Про це повідмоляє прес-центр штабу ООС.
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Так, бойовики двічі обстріляли із великокаліберних кулеметів та стрілецької позиції українських військових в районі населеного пункту Красногорівка. Два обстріли окупанти здійснили поблизу Авдіївки, ще три із гранатометів – в районі селища піски.
Внаслідок обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення.
З великокаліберних кулеметів (обстріляли позиції ООС – 24 Канал) в районі селища Опитне, з гранатометів та стрілецької зброї – поблизу селища Лебединське, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу селища Гнутове, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу селища Березове,
– ідеться в повідомленні.
Розвідка повідомляє, що вдалось ліквідувати чотирьох окупантів, ще троє отримали поранення.
Протягом поточної доби в смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Схід" бойовики обстріляли позиції українських військових в районі населеного пункту Новомихайлівка.
"Цієї доби один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", – зазначають у звіті.