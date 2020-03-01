Обстрелы на Донбассе: есть пострадавшие среди украинских военных
В течение суток 29 февраля пророссийские боевики 19 раз обстреляли украинские позиции. Двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, один – боевое поражение.
Оккупанты били из запрещенных минскими договоренностями минометов, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщают в штабе.
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Кроме этого, работала снайперская пара.
Где стреляли российско-оккупационные войска:
- вблизи Невельского;
- Красногоровки;
- Лебединского;
- Павлополя;
- Марьинки;
- Песков;
- Васильевки;
- Майского;
- Орехово;
- Крымского.
Вчера, 29 февраля, в результате вражеских обстрелов два военнослужащие Объединенных сил получили ранения и еще один боевое поражение,
– сообщают в штабе.
Там отмечают, что враг из противотанкового ракетного комплекса обстрелял позиции Объединенных сил, расположенных вблизи КПВВ "Марьинка".
"С началом этих суток российские оккупационные войска выпустили 2 мины из 82-мм миномета, а также вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам населенного пункта Пески. За текущие сутки потерь нет", – говорится в сообщении.