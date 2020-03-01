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      Обстрелы на Донбассе: есть пострадавшие среди украинских военных

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      В течение суток 29 февраля пророссийские боевики 19 раз обстреляли украинские позиции. Двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, один – боевое поражение.

      Оккупанты били из запрещенных минскими договоренностями минометов, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщают в штабе.

      Знайте больше: Потери Украины и боевиков на Донбассе в феврале – цифры и список

      Кроме этого, работала снайперская пара.

      Где стреляли российско-оккупационные войска:

      • вблизи Невельского;
      • Красногоровки;
      • Лебединского;
      • Павлополя;
      • Марьинки;
      • Песков;
      • Васильевки;
      • Майского;
      • Орехово;
      • Крымского.

      Вчера, 29 февраля, в результате вражеских обстрелов два военнослужащие Объединенных сил получили ранения и еще один боевое поражение,
      – сообщают в штабе.

      Там отмечают, что враг из противотанкового ракетного комплекса обстрелял позиции Объединенных сил, расположенных вблизи КПВВ "Марьинка".

      "С началом этих суток российские оккупационные войска выпустили 2 мины из 82-мм миномета, а также вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам населенного пункта Пески. За текущие сутки потерь нет", – говорится в сообщении.

      пама ОРДЛО карта окупованого Донбасу
      Карта оккупированного Донбасса / Инфографика 24 канала

      Турция и Россия достигли новых договоренностей по Сирии
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Постраждалі Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Украины Новости политики
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