Обстріли на Донбасі: є постраждалі серед українських військових
Впродовж доби 29 лютого проросійські бойовики 19 разів обстріляли українські позиції. Два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення, один – бойове ураження.
Окупанти гатили із заборонених мінськими домовленостями мінометів, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляють у штабі.
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Окрім цього, працювала снайперська пара.
Де стріляли російсько-окупаційній війська:
- поблизу Невельського;
- Красногорівки;
- Лебединського;
- Павлополя;
- Мар’їнки;
- Пісків;
- Василівки;
- Травневого;
- Оріхового;
- Кримського.
Вчора, 29 лютого, внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення та ще один бойове ураження,
– повідомляють у штабі.
Там зазначають, що ворог із протитанкового ракетного комплексу обстріляв позиції Об’єднаних сил, що розташовані поблизу КПВВ "Мар’їнка".
"З початком цієї доби російські окупаційні війська випустили 2 міни з 82-мм міномету, а також вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів по захисникам населеного пункту Піски. За поточну добу втрат немає", – мовиться у повідомленні.