Обстріли на Донбасі: є постраждалі серед українських військових

Впродовж доби 29 лютого проросійські бойовики 19 разів обстріляли українські позиції. Два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення, один – бойове ураження.

Окупанти гатили із заборонених мінськими домовленостями мінометів, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляють у штабі.

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Окрім цього, працювала снайперська пара.

Де стріляли російсько-окупаційній війська:

поблизу Невельського;

Красногорівки;

Лебединського;

Павлополя;

Мар’їнки;

Пісків;

Василівки;

Травневого;

Оріхового;

Кримського.

Вчора, 29 лютого, внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення та ще один бойове ураження,

– повідомляють у штабі.

Там зазначають, що ворог із протитанкового ракетного комплексу обстріляв позиції Об’єднаних сил, що розташовані поблизу КПВВ "Мар’їнка".

"З початком цієї доби російські окупаційні війська випустили 2 міни з 82-мм міномету, а також вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів по захисникам населеного пункту Піски. За поточну добу втрат немає", – мовиться у повідомленні.



Мапа окупованого Донбасу / Інфографіка 24 каналу