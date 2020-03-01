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      Обстріли на Донбасі: є постраждалі серед українських військових

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      Через обстріли на Донбасі поранені троє українських військових / Міноборони

      Впродовж доби 29 лютого проросійські бойовики 19 разів обстріляли українські позиції. Два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення, один – бойове ураження.

      Окупанти гатили із заборонених мінськими домовленостями мінометів, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляють у штабі.

      Знайте більше: Втрати України і бойовиків на Донбасі у лютому – цифри і список

      Окрім цього, працювала снайперська пара.

      Де стріляли російсько-окупаційній війська:

      • поблизу Невельського;
      • Красногорівки;
      • Лебединського;
      • Павлополя;
      • Мар’їнки;
      • Пісків;
      • Василівки;
      • Травневого;
      • Оріхового;
      • Кримського.

      Вчора, 29 лютого, внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення та ще один бойове ураження,
      – повідомляють у штабі.

      Там зазначають, що ворог із протитанкового ракетного комплексу обстріляв позиції Об’єднаних сил, що розташовані поблизу КПВВ "Мар’їнка".

      "З початком цієї доби російські окупаційні війська випустили 2 міни з 82-мм міномету, а також вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів по захисникам населеного пункту Піски. За поточну добу втрат немає", – мовиться у повідомленні.

      пама ОРДЛО карта окупованого Донбасу
      Мапа окупованого Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Постраждалі Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Новини України Новини політики
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