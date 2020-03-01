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      Втрати України і бойовиків на Донбасі у лютому: цифри і список

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      Протягом лютого 2020 Україна зазнала чотирьох втрат на Донбасі / ілюстративне фото

      Українським військовим у лютому 2020 року вдалося нейтралізувати 82 проросійських бойовиків. Зокрема, безповоротні втрати окупантів становили 38 осіб, ще 44 бойовиків травмовано. На жаль, впродовж місяця на Донбасі загинули і 3 українських військових, а також медик Клавдія Ситник.

      Об'єднані сили продовжують виконувати бойові завдання щодо відсічі та стримування збройної агресії Росії, наголошує штаб ООС.

      Варто побачити: Українські бійці розгромили ворожу позицію на Донбасі: потужне відео

      Крім знешкоджених бойовиків, українським військовим вдалося знешкодити і 5 одиницьо озброєння і техніки окупантів. Зокрема, станцію радіоелектронної боротьби.

      У разі загрози життю та здоров'ю наших воїнів, при спробах захоплення територій, прориву ворожих розвідувально-диверсійних чи штурмових груп, українські військові завжди дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику,
      – повідомило командування ООС.

      Втрати України на Донбасі у лютому 2020 року

      • Клавдія Ситник – 33-річна жінка-медик загинула 1 лютого внаслідок ворожого обстрілу біля Новотошківського, коли несла ліки пораненому бійцю;
      • Максим Хітайлов – 22-річний гранатометник 72-ої ОМБР імені Чорних Запорожців загинув 18 лютого у бою з бойовиками під час їхньої атаки під Золотим;
      • Дмитро Гринь – 27-річний водій мотопіхотного відділення загинув 26 лютого внаслідок підриву на ворожій вибухівці;
      • Володимир Федченко – 46-річний боєць 93-ої ОМБР імені Холодного Яру загинув 27 лютого через кулю ворожого снайпера.
      Коронавірус в Італії: 29 людей померло, кількість хворих різко зросла
      29 лютого
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Втрати Проросійські бойовики Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Новини України
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