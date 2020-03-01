Втрати України і бойовиків на Донбасі у лютому: цифри і список

Українським військовим у лютому 2020 року вдалося нейтралізувати 82 проросійських бойовиків. Зокрема, безповоротні втрати окупантів становили 38 осіб, ще 44 бойовиків травмовано. На жаль, впродовж місяця на Донбасі загинули і 3 українських військових, а також медик Клавдія Ситник.

Об'єднані сили продовжують виконувати бойові завдання щодо відсічі та стримування збройної агресії Росії, наголошує штаб ООС. Варто побачити: Українські бійці розгромили ворожу позицію на Донбасі: потужне відео Крім знешкоджених бойовиків, українським військовим вдалося знешкодити і 5 одиницьо озброєння і техніки окупантів. Зокрема, станцію радіоелектронної боротьби. У разі загрози життю та здоров'ю наших воїнів, при спробах захоплення територій, прориву ворожих розвідувально-диверсійних чи штурмових груп, українські військові завжди дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику,

– повідомило командування ООС. Втрати України на Донбасі у лютому 2020 року Клавдія Ситник – 33-річна жінка-медик загинула 1 лютого внаслідок ворожого обстрілу біля Новотошківського, коли несла ліки пораненому бійцю;

Максим Хітайлов – 22-річний гранатометник 72-ої ОМБР імені Чорних Запорожців загинув 18 лютого у бою з бойовиками під час їхньої атаки під Золотим;

Дмитро Гринь – 27-річний водій мотопіхотного відділення загинув 26 лютого внаслідок підриву на ворожій вибухівці;

Володимир Федченко – 46-річний боєць 93-ої ОМБР імені Холодного Яру загинув 27 лютого через кулю ворожого снайпера.