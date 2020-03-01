Потери Украины и боевиков на Донбассе в феврале: цифры и список

Украинским военным в феврале 2020 удалось нейтрализовать 82 пророссийских боевиков. В частности, безвозвратные потери оккупантов составляли 38 человек, еще 44 боевиков травмированы. К сожалению, в течение месяца на Донбассе погибли и 3 украинских военных, а также медик Клавдия Сытник.

Об'єднані сили продовжують виконувати бойові завдання щодо відсічі та стримування збройної агресії Росії, наголошує штаб ООС.

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Крім знешкоджених бойовиків, українським військовим вдалося знешкодити і 5 одиницьо озброєння і техніки окупантів. Зокрема, станцію радіоелектронної боротьби.

У разі загрози життю та здоров'ю наших воїнів, при спробах захоплення територій, прориву ворожих розвідувально-диверсійних чи штурмових груп, українські військові завжди дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику,

– повідомило командування ООС.

Втрати України на Донбасі у лютому 2020 року