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      Потери Украины и боевиков на Донбассе в феврале: цифры и список

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      Украинским военным в феврале 2020 удалось нейтрализовать 82 пророссийских боевиков. В частности, безвозвратные потери оккупантов составляли 38 человек, еще 44 боевиков травмированы. К сожалению, в течение месяца на Донбассе погибли и 3 украинских военных, а также медик Клавдия Сытник.

      Об'єднані сили продовжують виконувати бойові завдання щодо відсічі та стримування збройної агресії Росії, наголошує штаб ООС.

      Варто побачити: Українські бійці розгромили ворожу позицію на Донбасі: потужне відео

      Крім знешкоджених бойовиків, українським військовим вдалося знешкодити і 5 одиницьо озброєння і техніки окупантів. Зокрема, станцію радіоелектронної боротьби.

      У разі загрози життю та здоров'ю наших воїнів, при спробах захоплення територій, прориву ворожих розвідувально-диверсійних чи штурмових груп, українські військові завжди дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику,
      – повідомило командування ООС.

      Втрати України на Донбасі у лютому 2020 року

      • Клавдія Ситник – 33-річна жінка-медик загинула 1 лютого внаслідок ворожого обстрілу біля Новотошківського, коли несла ліки пораненому бійцю;
      • Максим Хітайлов – 22-річний гранатометник 72-ої ОМБР імені Чорних Запорожців загинув 18 лютого у бою з бойовиками під час їхньої атаки під Золотим;
      • Дмитро Гринь – 27-річний водій мотопіхотного відділення загинув 26 лютого внаслідок підриву на ворожій вибухівці;
      • Володимир Федченко – 46-річний боєць 93-ої ОМБР імені Холодного Яру загинув 27 лютого через кулю ворожого снайпера.
      Бьют днем и ночью, большие потери: пропагандист РФ в Сирии пожаловался на обстрелы Турции
      29 февраля
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Потери Пророссийские боевики Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Украины
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