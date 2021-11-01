Глава украинского государства и глава Германии встретились на климатическом саммите в Глазго. Об этом Владимир Зеленский сообщил на своей странице в твитере.

Читайте также Оккупированные экобомбы, – Зеленский заговорил о Донбассе и Крыме в ООН

Во время встречи с Ангелой Меркель обсудили текущую ситуацию по безопасности на Донбассе и ход переговоров для установления мира, энергетический кризис в Европе и пути его преодоления,

– отметил президент.

Политики также обсудили актуальные вопросы отношений Украины и Германии.



Президент встретился с Меркель в Глазго / Фото из твитера Владимира Зеленского

Обратите внимание! Ранее посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что Ангела Меркель будет работать над организацией встречи в нормандском формате до последнего дня пребывания на посту.

Ситуация на Донбассе: коротко

Журналисты Washington Post ранее писали, что Россия вновь стягивает войска и технику к границе с Украиной. По данным издания, это вызвало обеспокоенность у официальных лиц в США и Европе.

Однако украинские разведчики заверили, что внимательно следят за всеми перемещениями сил оккупанта и изменением их численности и отметили, что российских военных не стало больше у границы.

Текст публикации Владимира Зеленского:

Во время встречи в Глазго с Ангелой Меркель обсудили текущую ситуацию по безопасности на Донбассе и ход переговоров для установления мира, энергетический кризис в Европе и пути его преодоления, а также актуальные вопросы отношений Украины и Германии.