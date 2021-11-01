Глава украинского государства и глава Германии встретились на климатическом саммите в Глазго. Об этом Владимир Зеленский сообщил на своей странице в твитере.
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Во время встречи с Ангелой Меркель обсудили текущую ситуацию по безопасности на Донбассе и ход переговоров для установления мира, энергетический кризис в Европе и пути его преодоления,
– отметил президент.
Политики также обсудили актуальные вопросы отношений Украины и Германии.
Президент встретился с Меркель в Глазго / Фото из твитера Владимира Зеленского
Ситуация на Донбассе: коротко
- Журналисты Washington Post ранее писали, что Россия вновь стягивает войска и технику к границе с Украиной. По данным издания, это вызвало обеспокоенность у официальных лиц в США и Европе.
- Однако украинские разведчики заверили, что внимательно следят за всеми перемещениями сил оккупанта и изменением их численности и отметили, что российских военных не стало больше у границы.
Текст публикации Владимира Зеленского:
Во время встречи в Глазго с Ангелой Меркель обсудили текущую ситуацию по безопасности на Донбассе и ход переговоров для установления мира, энергетический кризис в Европе и пути его преодоления, а также актуальные вопросы отношений Украины и Германии.