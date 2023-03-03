Обсудили первоочередные потребности Украины: главные тезисы по встрече Зеленского и Левитса во Львове

Президент Владимир Зеленский 3 марта встретился с латвийским коллегой Эгилсом Левитсом во Львове. Политики обсуждали первоочередные потребности Украины.

Зеленский напомнил, что Латвия еще до полномасштабного вторжения России помогала Украине оружием. В частности, передавала ПЗРК Stinger. Далее 24 Канал собрал основные

положения по встрече президентов.

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Зеленский напомнил, что это уже третий с самого начала полномасштабного вторжения России визит в Украину президента Латвии. Поэтому украинский лидер поблагодарил за поддержку.

Дальнейшая поддержка Украины

По словам Зеленского, во время встречи обсуждали, как в будущем союзники могут поддерживать Украину, чтобы ускорить победу. Наметили первоочередные потребности украинской обороны. Президент Латвии отметил, что в течение следующих месяцев Украине ждут решающие боевые действия, поэтому поддержка очень важна.

Во время второй части встречи будут говорить о восстановлении Украины и участии Латвии в этом процессе. К примеру, о разминировании.

Отдельно Зеленский поблагодарил Латвию за поддержку украинской формулы мира.

Необходимость санкций

Зеленский объяснил, что тормозит скорую победу Украины. Некоторые государства не готовы действовать мощно и находят пробелы в санкциях.

Глава государства отметил, что военная инфраструктура России зависит от этого. Глава государства подчеркнул, что Украина и ее партнеры должны сделать все, чтобы не дать России возможность производить необходимое количество оружия.

Вступление в НАТО

Левитс уверен, что Украина должна стать членом НАТО после завершения войны с Россией. ВСУ уже доказали, что является одной из лучших армий в мире, поэтому, по мнению президента, Альянс будет только иметь пользу от членства Украины.