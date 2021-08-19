Политики общались 19 августа, на сайте российского президента уже рассказали первые подробности. В то же время у Макрона пока не делали заявлений по итогам разговора.

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Макрон и Путин вспоминали об Украине

Войну, развязанную Россией против Украины, на сайте Кремля цинично называют "внутриукраинским кризисом". Там отметили, что якобы обеспокоены напряженностью на Донбассе и традиционно посыпали обвинениями в сторону украинской власти. Мол, Владимир Путин в разговоре с Макроном обратил внимание "на деструктивные действия Киева и целенаправленное заточки ситуации на линии соприкосновения".

Согласно обнародованному заявлению, российский лидер подчеркнул необходимость реализации Киевом всех ранее достигнутых договоренностей, прежде всего минских соглашений. В Кремле их называют безальтернативной основой урегулирования. "В связи с этим подтвержден настрой на координацию усилий России и Франции в "нормандском формате", – говорится в сообщении.

О чем еще общались политики

Ситуация в Афганистане. Политики обсудили захват власти в Афганистане талибами. Оба согласились, что важны вопросы безопасности гражданских и решения срочных гуманитарных задач. Кріи этого, Макрон и Путин заявили о готовности способствовать установлению стабильности в этой стране – в рамках Совбеза ООН и G20.

Иранская ядерная программа. Российский и французский президенты выступают за продолжение переговоров о возобновлении выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий. На сайте Кремля отметили, что он является весомым фактором в деле ядерного нераспространения.

Справка. Кроме этого, политики обсудили и ситуацию в Нагорном Карабахе, а также вопросы, касающиеся Африки.