Обсуждение нейтрального статуса Украины возможно, – ОП

Украина защищается от нападения России уже 14-й день. В Офисе Президента не исключают, что на переговорах с агрессором могут говорить о вероятном нейтральном статусе для нашего государства.

Это вполне возможно на переговорах на президентском уровне. Об этом заявил заместитель главы ОП Игорь Жовква.

К теме У Зеленского не знали, что Путин нападет именно 24 февраля

Такие вопросы можно было бы обсуждать на переговорах, это вполне возможно,

– сказал он.

Жовква также отметил, что столь серьезные переговоры возможны только если встретятся президенты Владимир Зеленский и Владимир Путин.

"Зеленский готов к этому. К сожалению, российская сторона не желает этого делать. Международные партнеры должны помочь в проведении такой встречи. Однако такие переговоры и возможная договоренность могли бы состояться только после прекращения боевых действий и прекращения огня", – сказал он.

Именно на этой встрече можно было бы обсудить варианты того, как бы мог выглядеть нейтральный статус для Украины. Жовква подчеркнул, что нашему государству нужны четкие гарантии того, что подобная ситуация больше никогда не повторится.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.