Об этом премьер-министр сказал на брифинге 10 января. Он также заявил, что говорится по крайней мере об обучении в 2023 году, пишет 24 Канал.

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Что известно об отказе Армении

Министр обороны Армении проинформировал Объединенный штаб ОДКБ о том, что в сложившейся ситуации считаем нецелесообразным проведение учений ОДКБ на территории Армении. По крайней мере, в этом году такие учения в Армении не пройдут,

– заявил Пашинян.

Мол, Армения в сложившейся ситуации не собирается проводить обучение ОДКБ в 2023 году.

Следует заметить, что осенью Армения отказалась от участия в учениях ОДКБ из-за конфликта на армяно-азербайджанской границе. Более того, Пашинян в ноябре 2022 года отказался подписывать итоговую декларацию саммита ОДКБ, ведь там не было оценки действий Азербайджана в конфликте в Нагорном Карабахе.

Что этому предшествовало