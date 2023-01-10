Об этом премьер-министр сказал на брифинге 10 января. Он также заявил, что говорится по крайней мере об обучении в 2023 году, пишет 24 Канал.
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Что известно об отказе Армении
Министр обороны Армении проинформировал Объединенный штаб ОДКБ о том, что в сложившейся ситуации считаем нецелесообразным проведение учений ОДКБ на территории Армении. По крайней мере, в этом году такие учения в Армении не пройдут,
– заявил Пашинян.
Мол, Армения в сложившейся ситуации не собирается проводить обучение ОДКБ в 2023 году.
Следует заметить, что осенью Армения отказалась от участия в учениях ОДКБ из-за конфликта на армяно-азербайджанской границе. Более того, Пашинян в ноябре 2022 года отказался подписывать итоговую декларацию саммита ОДКБ, ведь там не было оценки действий Азербайджана в конфликте в Нагорном Карабахе.
Что этому предшествовало
- Карабахский конфликт между армянами и азербайджанцами начался еще в 20 веке и заключается в контроле над Нагорным Карабахом.
- В конце 2022 года на встрече с Владимиром Путиным Никол Пашинян высказал ему претензии за бездействие российских "миротворцев" в Карабахе. Мол, они 20 дней не контролируют критически важный для снабжения Лачинский коридор.
- Этот коридор является единственным путём, соединяющим Нагорный Карабах с Арменией. Его 12 декабря 2022 года заблокировала группа азербайджанцев, назвавших себя экоактивистами. Азербайджан отрицает факт блокады, заявляя, что гуманитарные грузы пропускают.
- Политолог Тарас Загородний объяснил, что Россия ничем уже не может помочь Армении и та ищет стабильность в регионе. Так, для Еревана есть новые требования времени. В частности, идти на мирный договор с Азербайджаном и выходить на цивилизованные отношения со своими соседями.