Про це прем'єр-міністр сказав на брифінгу 10 січня. Він також заявив, що мовиться принаймні про навчання у 2023 році, пише 24 Канал.
Зауважте Активісти приїхали пікетувати російську базу у Вірменії: кілька десятків людей затримали
Що відомо про відмову Вірменії
Міністр оборони Вірменії поінформував Об'єднаний штаб ОДКБ про те, що у нинішній ситуації вважаємо недоцільним проведення навчань ОДКБ на території Вірменії. Принаймні цього року такі навчання у Вірменії не пройдуть,
– заявив Пашинян.
Мовляв, Вірменія в ситуації, що склалася, не збирається проводити навчання ОДКБ у 2023 році.
Варто зауважити, що восени Вірменія відмовилася від участі у навчаннях ОДКБ через конфлікт на вірмено-азербайджанському кордоні. Ба більше, Пашинян в листопаді 2022 року відмовився підписувати підсумкову декларацію саміту ОДКБ, адже там не було оцінки дій Азербайджану в конфлікті в Нагірному Карабаху.
Що цьому передувало
- Карабаський конфлікт між вірменами та азербайджанцями почався ще у 20 столітті та полягає у контролі над Нагірним Карабахом.
- Наприкінці 2022 року на зустрічі з Владіміром Путіним Нікол Пашинян висловив йому претензії за бездіяльність російських "миротворців" у Карабаху. Мовляв, вони 20 днів не контролюють критично важливий для постачання Лачинський коридор.
- Цей коридор є єдиним шляхом, що з'єднує Нагірний Карабах з Вірменією. 12 грудня 2022 року його заблокувала група азербайджанців, які назвали себе екоактивістами. Азербайджан заперечує факт блокади, заявляючи, що гуманітарні вантажі пропускають.
- Політолог Тарас Загородній пояснив, що Росія нічим вже не може допомогти Вірменії й та шукає стабільність в регіоні. Так, для Єревану є нові вимоги часу. Зокрема, йти на мирний договір з Азербайджаном та виходити на цивілізовані відносини зі своїми сусідами.