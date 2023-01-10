Про це прем'єр-міністр сказав на брифінгу 10 січня. Він також заявив, що мовиться принаймні про навчання у 2023 році, пише 24 Канал.

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Що відомо про відмову Вірменії

Міністр оборони Вірменії поінформував Об'єднаний штаб ОДКБ про те, що у нинішній ситуації вважаємо недоцільним проведення навчань ОДКБ на території Вірменії. Принаймні цього року такі навчання у Вірменії не пройдуть,

– заявив Пашинян.

Мовляв, Вірменія в ситуації, що склалася, не збирається проводити навчання ОДКБ у 2023 році.

Варто зауважити, що восени Вірменія відмовилася від участі у навчаннях ОДКБ через конфлікт на вірмено-азербайджанському кордоні. Ба більше, Пашинян в листопаді 2022 року відмовився підписувати підсумкову декларацію саміту ОДКБ, адже там не було оцінки дій Азербайджану в конфлікті в Нагірному Карабаху.

Що цьому передувало