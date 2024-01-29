Это первая подготовка Центра Национального сопротивления в Киевской области. Организаторы рассказали 24 Каналу о цели мероприятия и видении того, почему в дальнейшем важно привлекать гражданское население к военным учениям.

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По словам организаторов, Центр планирует развиваться и проводить полноценные курсы, а не только однодневные обучения.

Сейчас во время подготовки участники имели возможность потренироваться в 4-х дисциплинах: тактическая, огневая, тактическая медицина, борьба с БПЛА.

Во время подготовки гражданских учили как обращаться с оружием / Фото Валентины Полищук 24 Канал

Справка. Центр национального сопротивления в Киевской области – это коммунальное учреждение. Такие центры только начинают создавать по Украине для выполнения закона о национальном сопротивлении.

Организаторы объясняют, что это самый оптимальный вариант, чтобы обучать гражданское население военному делу.

Это обучение – это наше первое мероприятие. Мы начинаем работу, чтобы научить население основам военной подготовки. Это те знания, которые необходимы для того, чтобы выжить в сегодняшних условиях. Мы планируем полноценный курс, где будет 16 направлений. Он рассчитан на более чем 100 часов. А это мероприятие было более ознакомительным,

– рассказали организаторы в комментарии 24 Каналу.



Украинцев учат противостоять агрессору / Фото Валентины Полищук 24 Канал

Заметьте, всего в курсе планируется внедрить 16 направлений. Из интересного: основы борьбы с вражеской ИПСО, работа с БПЛА, национально-патриотическое воспитание, юридические аспекты во время военного положения.

Курс будет длиться 7 недель на выходных, а это наиболее оптимальный вариант для работающих людей. Будет проходить он в Киевской области на нескольких локациях.

Организаторы планируют не однодневные обучения, а курс / Фото Валентины Полищук 24 Канал

По каким критериям отбирают участников

Организаторы заверили, что абсолютно все желающие с 18 лет могут присоединиться к курсу.

"На это мероприятие мы за 3 дня получили более 200 заявок и были вынуждены закрыть регистрацию преждевременно, поскольку понимаем, что у нас нет достаточно инструкторов на такое количество людей", – добавили в Центре нацсопротивления.

Организаторы обещают, что следующее обучение состоится в ближайшее время, и к нему привлекут всех, кто не успел попасть на мероприятие сейчас.



В военной подготовке приняли участие многие женщины / Фото Валентины Полищук 24 Канал

Отмечают также и тот факт, что среди участников обучения очень много женщин. Также организаторы добавили, что во время мероприятия повестки мужчинам не вручают.



Присоединиться к военной подготовке могут все желающие / Фото Валентины Полищук 24 Канал



На военной подготовке гражданские получают знания, которые должен знать каждый в условиях войны / Фото Валентины Полищук 24 Канал

Для чего приходить на обучение

В комментарии 24 Каналу Анастасия – одна из организаторов подготовки, пояснила, что они сосредоточены не на подготовке в армию, а на том, чтобы гражданские получили основные знания и навыки, необходимые каждому в условиях военного положения.

Надеюсь, им не придется эти навыки применять, но люди будут уметь это делать. Например, оказать первую помощь – это необходимость сегодня,

– отметила Анастасия.



Обучение проводят профессиональные инструкторы / Фото Валентины Полищук 24 Канал



Украинцы должны быть готовы защищать государство / Фото Валентины Полищук 24 Канал

Кто инструкторы Центра

Организаторы объяснили, что обучение проводили инструкторы из Военной школы имени Евгения Коновальца.

"Все они являются участниками боевых действий — это профессиональные инструкторы. Также есть представители других подразделений. Важно то, что кроме знаний, здесь важна мотивационная составляющая", — подчеркнула Анастасия.

Обучение – хорошая возможность получить жизненно необходимые умения / Фото Валентины Полищук 24 Канал

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