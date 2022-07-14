Система образования в Румынии

Румынская система образования во многом следует французской, однако, имеет свои особенности.

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В Румынии учебные заведения являются государственными или частными. Государственные детские сады и школы бесплатны.

Детские садики

В стране посещение детских садов для детей 3 – 5 лет добровольно, поэтому многие дети воспитываются в семьях, за это отвечают бабушки и дедушки (такая ситуация преимущественно в селах). Впрочем, в последнее время Румыния постепенно отказывается от патриархальных практик, а потому в стране есть проблема "свободного места в детском саду".

Обязателен только последний год детсада – так называемая "большая группа" для детей 5 – 6 лет.

Несмотря на то, что страна является членом ЕС, это не решило всех проблем. Одной из них является ощутимая разница по уровню жизни в городах и селах. Это влияет и на процесс образования. Разница между городскими и сельскими школами, скажем так, ощутима. Впрочем, жители Украины к тому развитию событий были готовы.

Школы

В школе дети начинают обучение в подготовительном классе (clasa pregătitoare), только через год они пойдут в первый класс. Это начальная школа. Всего в ней 4 класса и один подготовительный.

Далее следует средняя школа или "гимназия". Там также 4 класса. Следующая градация – лицей с классами с 9 по 12.

В лицей попадают только те дети, которые удачно сдали так называемый "Национальный тест" (Testarea Naţională) с вопросами математики, а также румынском языке и литературе.

Фото Союз украинцев Румынии

Для тех, кто был не слишком успешен в тестировании – продолжение обучения в ремесленных школах (аналог ПТУ). В таком случае – 2 последних года обучения являются необязательными.

Таким образом, школьное образование в Румынии – это 12 – 13 классов и соответственно – лет. Если доплюсовать один год в садике, то путь к знаниям для румынского ребенка составляет 14 лет.

Высшее образование

После окончания средней школы абитуриенты сдают экзамен для поступления в бакалаврат (Examenul Naţional de Bacalaureat), а также профильный экзамен в выбранном высшем учебном заведении.

Дальше – вузы. Румынские университеты (а также академии, институты, политехнические университеты, консерватории и университетские колледжи) работают по Болонской системе и обучение там идет по схеме бакалавриата (3 года) – магистратура (2 года) – докторантура (3 – 4 года).

Преподают в вузах на румынском, поэтому для тех, кому нужно подтянуть язык, есть подготовительное отделение, также в Румынии есть программы, где ведется преподавание на английском. Но, конечно, новый изученный язык никогда не будет лишним.

Всего в Румынии 49 государственных и 8 частных университетов. Лучшими считаются Бухарестский университет, Университет Бабеша-Бояйи, Университет имени Александра Иоанна Кузы и Западный университет Тимишоары.

Когда начинается обучение в Румынии

Учебный год в румынских школах начинается в начале сентября, но не обязательно 1 сентября, а завершается в начале июня следующего года. Каникулы – традиционные: 3 недели в декабре-январе (новогодние), в апреле (весенние) и летние (с июня по сентябрь).

В университетах обучение стартует позже – с середины сентября или даже в октябре, – в зависимости от вуза, ведь университеты сами определяют график учебного процесса.

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Диаспора

Согласно данным переписи населения по состоянию на 2001 год, румынов в Украине насчитывалось около 151 тысячи и еще 410 тысяч румыноязычных граждан. А украинцев в Румынии, согласно переписи населения на 2011 год, проживало около 52 тысяч, но по неофициальным данным, их количество достигало 250 – 300 тысяч человек.

Фото Союз украинцев Румынии

Украинцы в Румынии компактно проживают в уезде Марамуреш (это румынская часть этнического региона Мармарощина). До начала российского нашествия там проживало более 30 000 этнических украинцев.

В городе Сигет-Мармация (Сигит) действует единственный в Румынии украинский лицей, названный в честь Тараса Шевченко. Это было единственное в государстве учебное заведение, где преподавание полностью велось по-украински (кстати, в Украине накануне войны действовало более 60 румынских школ).

Образование для украинцев

Румынское правительство очень лояльно отнеслось к украинским беженцам – местные власти приравняли украинских детей в правах к их румынским сверстникам и позволили учиться вместе с ними.

Украинцы получили статус "слушателей", что предоставило право посещения учебных заведений и пользования посредством школьных консультантов и учителей. При этом официальный статус "беженца" или "временно перемещенного лица" не является обязательным условием для поступления на учебу.

Согласно официальным данным, завершали 2021/2022 учебный год в румынских садах и школах почти 2000 украинцев. Ожидается, что в новом учебном году их количество значительно возрастет.

Обучение в Румынии, что логично, ведется на румынском языке, поэтому украинским детям и студентам, чтобы иметь возможность учиться, необходимо сначала выучить язык.

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Это не большая преграда для жителей Буковины и украинской части Бессарабии, многие из которых знают румынский, а у некоторых есть родственники в Румынии, впрочем, для беженцев из других регионов Украины это может стать проблемой.

Решить ее помогают представители многочисленной украинской диаспоры в Румынии, а также различные благотворительные организации, как государственные, так и частные, в частности. религиозные.

Распространенной практикой стало создание так называемых "летних школ" для украинцев, где детей обучают новому для них языку, а также помогают лучше адаптироваться к жизни в Румынии.

Обучение в украинской школе в Румынии / Фото Лицей имени Тараса Шевченко

Также в Румынии на базе местных школ и колледжей созданы украинские школы, где работают преподаватели и учителя из Украины. Одной из них является украинская школа в Бухаресте, она была создана в марте 2022 года в Национальном колледже "Михай Витеазул". Там смогли учиться несколько сот маленьких украинцев. Также есть аналогичные заведения в Клуже и других городах Румынии.

Активно помогают Украине не только государственные, но и частные учебные заведения. Многие предоставили украинским детям бесплатные места и обеспечили их всем необходимым.

Не забыли об украинцах и в местных вузах. Например, в кампусе Бухарестского университета с первых дней российского вторжения были обустроены несколько сотен мест для беженцев, вуз начал собирать средства для Украины и беженцев. К благотворительной инициативе присоединили другие высшие учебные заведения.

Украинские студенты, а также иностранные студенты, которые учились в Украине, но вынуждены были бежать от российских оккупантов, получили право продолжить свое обучение в Румынии, даже без документов, удостоверяющих их студенческий статус.

В новом учебном году румынские университеты зарезервировали для украинцев бесплатные учебные места.

Где украинцам найти информацию об обучении в Румынии

Еще весной 2022 года было запущено несколько справочных платформ https://ucraineni.ro/ или https://uni4ukraine.unibuc.ro/. На этих ресурсах беженцы из Украины могли бы узнать последние новости и полезную информацию об обучении в Румынии и варианты помощи.

Также много полезной информации есть на государственной платформе.

Кроме того, следует мониторить официальные электронные ресурсы Посольства Украины в Румынии, а также многочисленные страницы украинской диаспоры (например – Союз украинцев Румынии) в соцсетях.

Например, немало полезной информации на странице Украинцы в Румынии / Ucraineni din România. В настоящее время она работает в формате вопрос/ответ, а также распространяет актуальную информацию о повседневной жизни украинцев в Румынии.

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