В Чехии начались учения для украинских военных: привлекут до 4 тысяч защитников

Украинские военнослужащие уже проходят подготовку на военной базе Либава под руководством чешской армии. В общей сложности за пять последовательных ротаций там будут учиться до 4 тысяч бойцов.

Точное количество и время прибытия военнослужащих не разглашаются из соображений безопасности. Учения планируют проводить до конца следующего года.

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Украинские военные прибыли в Чехию на учения

Начальник Генерального штаба чешской армии генерал Карел Ржека рассказал, что украинские военнослужащие уже прибыли в военный район Либава для проведения запланированных учений.

Украинские военнослужащие находятся в Чехии для проведения учений по оперативной совместимости, которые правительство одобрило 9 ноября. Они помогли подготовиться к непрерывным учениям, которые сейчас начинаются в соответствии с мандатом, принятым чешским парламентом,

– заметил директор по коммуникациям Министерства обороны Давид Яреш.

Глава движения "Триколор" Зузана Майерова Заградникова также рассказала об украинских воинах в Чехии.

"Я пообщалась с мэром и несколькими жителями села Либава, которые написали мне вчера (1 декабря – 24 канал) вечером. Они подтверждают, что украинские войска находятся там уже больше недели", – написала политик

Однако глава Либавы Степанка Тича опровергла эту информацию.

"Госпожа Майерова действительно разговаривала со мной, но я сказала ей, что в муниципалитете Либава этих солдат нет. Если что-то подобное происходит, то это может быть на военном полигоне Либава, который не подпадает под нашу юрисдикцию", – заявила Тича.

В Минобороны говорят, что из соображений безопасности не могут комментировать детали, то есть указывать точное количество или дату прибытия военных.

Учения планируют проводить до конца следующего года. В общей сложности состоятся 5 четырехдневных сессий, в каждой из которых могут принять участие до 800 военнослужащих. Стоимость проекта составляет примерно 975 миллионов чешских крон.

ЕС 17 октября одобрил проведение подготовки украинских военнослужащих на своей территории. Большинство стран-членов Евросоюза уже выразили свою заинтересованность в участии.

"Тренировка украинских воинов – это большой опыт для чешской армии. Они будут иметь свежую информацию непосредственно с поля боя, а также получат данные о тактике и стратегии как украинских воинов, так и их противников", – отметила министр обороны Чехии Яна Чернохова.