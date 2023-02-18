Как сообщил представитель Пентагона Пэт Райдера, первая группа из 635 украинцев завершила обучение на полигоне Графенвер, где США проводят общевойсковую подготовку и маневры. Украинский батальон также тренировался на боевой машине пехоты Bradley.

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Что известно об обучении украинских военных

По его словам, вторая группа из 710 украинских военнослужащих уже начала обучение в Графенвере. Он сообщил, что военнослужащие будут тренироваться на БМП Bradley и самоходной гаубице M109 Paladin, о предоставлении которой недавно объявили США.

Кроме того, на следующей неделе еще 890 украинских военнослужащих приступят к тренировкам на боевых машинах Stryker.

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Обратите внимание! Учеба началась в середине января в рамках расширенной программы США по подготовке украинских военных.

Что известно о Bradley

Боевая бронированная машина Bradley перевозит пехоту в зоне боевых действий и ведет вспомогательный огонь.

Она имеет 25-миллиметровую пушку M242 Bushmaster.

Боекомплект состоит из 300 снарядов. В арсенале БМП – бронебойные подкалиберные и осколочно-фугасные боеприпасы.

Bradley имеет пусковую установку ПТРК TOW, а также дополнительно за пушкой идет пулемет M240C.

Кроме США, M2 Bradley располагают Грецией, Хорватией, Саудовской Аравией и Ливаном.

Напомним, что 30 января сообщалось, что более 60 боевых машин пехоты Bradley отправились в Украину. В последних пакетах военной помощи США объявили о передаче Украине 109 боевых машин пехоты Bradley, которые называются "убийцами танков". После этого украинские военные проходили тренировки на этих системах в Германии.