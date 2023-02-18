Як повідомив речник Пентагону Пет Райдера, перша група з 635 українців завершила навчання на полігоні Графенвер, де США проводять загальновійськову підготовку та маневри. Український батальйон також тренувався на бойовій машині піхоти Bradley.

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Що відомо про навчання українських військових

За його словами, друга група з 710 українських військовослужбовців вже почала навчання в Графенвері. Він повідомив, що військовослужбовці тренуватимуться на БМП Bradley та самохідній гаубиці M109 Paladin, про надання якої нещодавно оголосили США.

Крім того, наступного тижня ще 890 українських військовослужбовців розпочнуть тренування на бойових машинах Stryker.

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Зверніть увагу! Навчання розпочалося в середині січня в рамках розширеної програми США з підготовки українських військових.

Що відомо про Bradley

Бойова броньована машина Bradley перевозить піхоту в зоні бойових дій і веде допоміжний вогонь.

Вона має 25-міліметрову гармату M242 Bushmaster.

Боєкомплект складається з 300 снарядів. В арсеналі БМП — бронебійні підкаліберні та осколково-фугасні боєприпаси.

Bradley має пускову установку ПТРК TOW, а також додатково за гарматою йде кулемет M240C.

Окрім США, M2 Bradley мають на озброєнні Греція, Хорватія, Саудівська Аравія та Ліван.

Нагадаємо, що 30 січня повідомлялося, що понад 60 бойових машин піхоти Bradley вирушили в Україну. У останніх пакетах військової допомоги США оголосили про передачу Україні 109 бойових машин піхоти Bradley, які називають "вбивцями танків". Після цього українські військові проходили тренування на цих системах у Німеччині.