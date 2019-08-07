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      Обучение "Слуги народа" в Трускавце: еще две партии хотят пройти "политический интенсив"

      207 Читати новину українською
      "Слуга народа" в Трускавце
      "Слуга народа" в Трускавце / nizhyn.in.ua

      Недавно президентская партия "Слуга народа" прошла курс народного депутата в Трускавце. После этого еще две партии выразили желание пройти такой же "политический интенсив". Сейчас с ними ведут переговоры.

      Об этом сообщил президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов в интервью "Украинской правде".

      Важно! Некоторые приехали на отдых и ходили в SPA, – Милованов о "слугах народа" в Трускавце

      Одна из партий, которая думает об обучении, также прошла в новую Раду. Однако, что именно это за политсила – эксперт не сказал.

      Отметим, что неделю депутаты от президентской партии "Слуга народа" учились в Трускавце, ведь среди новеньких нардепов немало тех, кто не имеет никакого политического опыта. В сети пользователи шутили, что теперь депутаты заканчивают не университеты, а быстрые курсы.

      Что известно об обучении "слуг народа" в Трускавце?
      Эти учения стартовали 28 июля и продолжались до 4 августа в комплексе Rixos. Там народные избранники получают "базовый уровень знаний", необходимый для "успешной реализации полномочий".

      Курс для уже почти депутатов от партии "Слуга народа" разбит на 3 программы: основную, факультативную и вечернюю. На факультативной программе будущим нардепам рассказывают о принципах принятия решений. Вечерняя программа имеет целью развивать "гибкие навыки" – soft skills. А в основной программе депутатов обучают технологиям политического процесса.

      "Слуг народа" учили главным образом – думать и понимать. Очень усиленными темпами. Сам Милованов написал, что интенсив будет жестким и насыщенным. Они смогут с помощью экспертов сориентироваться в работе секторальных направлений: энергетика, социальная политика, образование, инфраструктура, безопасность и оборона, налоги и другие важные вещи.

      скільки місць у раді отримають партій переможці виборів до ради
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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Слуга народа
      Источник: 24 канал
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