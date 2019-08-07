23:23
7 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЛУГА НАРОДУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Тарантіно рятує Путіна. Симулятор протестів у Росії
      Вєсті Кремля
      20:55, сьогодні
      Вєсті.UA: Кого "Слуга народу" візьме в коаліцію. Який шанс втрачає Луценко
      Вєсті.UA
      20:22, сьогодні
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЛУГА НАРОДУ

      Навчання "Слуги народу" у Трускавці: ще дві партії хочуть пройти "політичний інтенсив"

      667 Читать новость на русском
      "Слуга народу" у Трускавці
      "Слуга народу" у Трускавці / nizhyn.in.ua

      Нещодавно президентська партія "Слуга народу" пройшла курс народного депутата у Трускавці. Після цього ще дві партії виявили бажання пройти такий же "політичний інтенсив". Наразі з ними ведуть перемовини.

      Про це повідомив президент Київської школи економіки Тимофій Мілованов в інтерв'ю "Українській правді".

      Важливо! Деякі приїхали на відпочинок і ходили в SPA, – Мілованов про "слуг народу" у Трускавці

      Одна з партій, яка думає про навчання, також пройшла до нової Ради. Однак, що саме це за політсила – експерт не розповів.

      Зазначимо, що тиждень депутати від президентської партії "Слуга народу" навчалися у Трускавці, адже серед новеньких нардепів чимало тих, хто не має жодного політичного досвіду. У мережі користувачі жартували, що тепер депутати закінчують не університети, а швидкі курси.

      Що відомо про навчання "слуг народу" у Трускавці?Ці навчання стартували 28 липня і тривали до 4 серпня у відпочинковому комплексі Rixos. Там народні обранці отримують "базовий рівень знань", необхідний для "успішної реалізації повноважень".

      Курс для вже майже депутатів від партії "Слуга народу" розбитий на 3 програми: основну, факультативну і вечірню. На факультативній програмі майбутнім нардепам розповідають про засади прийняття рішень. Вечірня програма має на меті розвивати "гнучкі навички" – soft skills. А в основній програмі депутатів навчають технологіям політичного процесу.

      "Слуг народу" вчили головним чином – думати і розуміти. Дуже посиленими темпами. Сам Милованов написав, що інтенсив буде жорстким і насиченим. Вони зможуть за допомогою експертів зорієнтуватись у роботі секторальних напрямків: енергетика, соціальна політика, освіта, інфраструктура, безпека і оборона, податки та інші важливі речі. 

      скільки місць у раді отримають партій переможці виборів до ради
      Скільки місць у парламенті отримають партії-переможці/ Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Апаршин заявив, що Україна має готуватися до нападу Росії
      сьогодні
      4902
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Змова Денісової та Вовка: як на замовлення призначають недоброчесних суддів
      сьогодні , 23:00 Змова Денісової та Вовка: як на замовлення призначають недоброчесних суддів
      Роман Маселко 95
      Презентація Samsung Galaxy Note10: онлайн-трансляція
      сьогодні , 22:59 Презентація Samsung Galaxy Note10: онлайн-трансляція
      73
      Закуски до пива зі всього світу: від баварських ковбасок до десертів
      сьогодні , 16:00 Закуски до пива зі всього світу: від баварських ковбасок до десертів
      613
      Головні новини 8 серпня: Зеленський скликав силовиків, телефонував Путіну, зустрівся з Ердоганом
      сьогодні , 22:45 Головні новини 8 серпня: Зеленський скликав силовиків, телефонував Путіну, зустрівся з Ердоганом
      1076
      Голодные понаехавшие, технологии вербовки украинцев и пляж с сюрпризом: новости Крымнаша
      сьогодні , 22:00 Голодные понаехавшие, технологии вербовки украинцев и пляж с сюрпризом: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 804
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук