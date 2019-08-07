Навчання "Слуги народу" у Трускавці: ще дві партії хочуть пройти "політичний інтенсив"

Нещодавно президентська партія "Слуга народу" пройшла курс народного депутата у Трускавці. Після цього ще дві партії виявили бажання пройти такий же "політичний інтенсив". Наразі з ними ведуть перемовини.

Про це повідомив президент Київської школи економіки Тимофій Мілованов в інтерв'ю "Українській правді".

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Одна з партій, яка думає про навчання, також пройшла до нової Ради. Однак, що саме це за політсила – експерт не розповів.

Зазначимо, що тиждень депутати від президентської партії "Слуга народу" навчалися у Трускавці, адже серед новеньких нардепів чимало тих, хто не має жодного політичного досвіду. У мережі користувачі жартували, що тепер депутати закінчують не університети, а швидкі курси.

Що відомо про навчання "слуг народу" у Трускавці?Ці навчання стартували 28 липня і тривали до 4 серпня у відпочинковому комплексі Rixos. Там народні обранці отримують "базовий рівень знань", необхідний для "успішної реалізації повноважень".



Курс для вже майже депутатів від партії "Слуга народу" розбитий на 3 програми: основну, факультативну і вечірню. На факультативній програмі майбутнім нардепам розповідають про засади прийняття рішень. Вечірня програма має на меті розвивати "гнучкі навички" – soft skills. А в основній програмі депутатів навчають технологіям політичного процесу.



"Слуг народу" вчили головним чином – думати і розуміти. Дуже посиленими темпами. Сам Милованов написав, що інтенсив буде жорстким і насиченим. Вони зможуть за допомогою експертів зорієнтуватись у роботі секторальних напрямків: енергетика, соціальна політика, освіта, інфраструктура, безпека і оборона, податки та інші важливі речі.



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