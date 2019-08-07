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      Деякі приїхали на відпочинок і ходили в SPA, – Мілованов про "слуг народу" у Трускавці

      1949 Читать новость на русском
      Президент Київської школи економіки розповів деталі навчання "Слуги народу"
      Президент Київської школи економіки розповів деталі навчання "Слуги народу" / Фейсбук Тимофія Мілованова

      Деякі майбутні нардепи від "Слуги народу" не відвідували заняття у Трускавці. Були й такі, які приїхали на відпочинок і ходили у SPA. Загалом сертифікати про завершення навчання отримають 50-60% учасників.

      Однак переважна більшість"слуг народу" на навчання ходила – приблизно 80%. Про це розповів Тимофій Мілованов – президент Київської школи економіки, яка проводила навчання представників Слуги народу в Трускавці, пише "Українська правда".

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      Він зазначив, що справді були люди, які приходили лише у перших два дні. Деякі "ходили у SPA і показували, що вони, в принципі, тут відпочивають"

      Можемо аналізувати по "домашках". Першу "домашку" здали 80%, другу десь 72%. Так завжди падає. Зараз подивимося, скільки третю здадуть,
      – зазначив Мілованов.

      Водночас серед майбутніх депутатів були члени експертних груп, із західною освітою або ж ті, які працювали або зараз працюють з урядом. Їм певні напрямки були не потрібні, тому обирали щось інше.

      Мілованов вважає, що навчальний інтенсив допоміг майбутнім депутатам від "Слуги народу". За його словами, це згуртувало команду та дало огляд того, чого потрібно навчитися.

      "Зрозуміло, що за 7 днів можна тільки зрозуміти меню, а після цього далі потрібно вчитися постійно", – додав він.

      Президент Київської школи економіки очікує, що сертифікати про успішне завершення навчання отримують 50-60% "з усіх, хто брав участь". Для цього учням-депутатам необхідно виконати ще одне "домашнє завдання" (дедлайн – 6 серпня) і пройти четвертий тест (до 10 серпня).

      До 15 вересня вони отримають зворотній зв'язок і отримають або не отримають сертифікати, в залежності від результатів,
      – пояснив він.

      Зазначимо, наприкінці навчання до народних обранців від президентської партії приїхав і сам глава держави. Зустріч Володимира Зеленського із "слугами народу" була закритою. Вже після неї він пообіцяв – припинятиме будь-які порушення і сподівається на продуктивну роботу депутатів. 

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      Що відомо про навчання майбутніх нардепів від "Слуги народу" у Трускавці?Ці навчання стартували 28 липня і тривали до 4 серпня у відпочинковому комплексі Rixos. Там народні обранці отримують "базовий рівень знань", необхідний для "успішної реалізації повноважень".

      Курс для вже майже депутатів від партії "Слуга народу" розбитий на 3 програми: основну, факультативну і вечірню. На факультативній програмі майбутнім нардепам розповідають про засади прийняття рішень. Вечірня програма має на меті розвивати "гнучкі навички" – soft skills. А в основній програмі депутатів навчають технологіям політичного процесу.

      6 блоків основної навчальної програми: побудова особистої стратегії депутата і кризові комунікації; публічна політика; макроекономіка і бюджет; секторальні напрямки; законодавчий процес; впровадження політик і аналіз стейкхолдерів.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Слуга народу Парламентські вибори 2019 Верховна Рада
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