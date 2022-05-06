Обустроен госпиталь оккупантов в Купянске: там находится до 300 раненых

6 мая 2022 , 07:05
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Источник:

Генштаб ВСУ

Российские оккупанты 5 мая обустроили себе госпиталь в Купянске на Харьковщине. Сейчас там находятся около 300 раненых.

Госпиталь был образован на базе Купянской городской больницы. О количестве раненых там оккупантов сообщили в Генштабе 6 мая.

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"На базе Купянской городской больницы в обустроенном оккупантами госпитале по имеющейся информации находится до 300 раненых", – написали в Генштабе.

 

 

Автор: Марта Кушка