Обустроен госпиталь оккупантов в Купянске: там находится до 300 раненых
6 мая 2022 , 07:05Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российские оккупанты 5 мая обустроили себе госпиталь в Купянске на Харьковщине. Сейчас там находятся около 300 раненых.
Госпиталь был образован на базе Купянской городской больницы. О количестве раненых там оккупантов сообщили в Генштабе 6 мая.
К теме Россияне обустроили на базе Купянской городской больницы госпиталь
"На базе Купянской городской больницы в обустроенном оккупантами госпитале по имеющейся информации находится до 300 раненых", – написали в Генштабе.