Обустройство государственной границы с Россией закончится в 2021 году

Сейчас, начиная с 2015 по 2018 год, оснащено около 30 процентов протяженности российско-украинской границы. Всего на работы по обустройству границы потрачено сумму в размере 1,3 миллиарда гривен.

В течение 2019 планируют потратить еще 400 миллионов гривен. Уже завершено переоборудование 5-и пограничных пунктов, закончено приблизительно 340 километров противотранспортные рвов и 250 километров рокадных дорог.

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Помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян во время брифинга рассказал, что конечный срок реализации инженерного обустройства границы с Россией – 2021 год.



Часть завершенных приграничных дорог и рвов // Юлия Бабич

В течение 2019 запланировано развернуть значительное количество комплексов видеоконтроля и сигнализации, устроить 50 километров противотранспортных рвов, 9,5 километра сетчатого ограждения, почти 48 километров заграждений из спирали типа "Егоза", проложить 65,8 километра рокадных дорог, оборудовать 40 переходов рокадных дорог через сложные участки (овраги, канавы и т.п.), выполнить работы по реконструкции помещений для подразделений охраны границы на 3 объектах.

Работы проводятся подрядными организациями привлекаемые к работам в соответствии с прописанными в законе условиями.

В прошлом году работы были завершены на участке государственной границы в Харьковской области и в этом году запланирован старт строительства на Сумщине.

Добавим, что проект обустройства границы утвержден постановлением правительства в мае 2015 года года предусматривает создание на украинском-российском участке системы "интеллектуальной границы", которая объединяет технические, инженерные и фортификационные новации и предоставит возможность максимального контроля за линией государственной границы и предотвращения ее нарушения.