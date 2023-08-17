Как рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, территория деоккупированной Харьковщины буквально "кишит" разными минами, которые разместили оккупанты во время боевых действий. Уже не раз были трагические случаи с гражданскими.

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Инженеры придумали "сапоги-пауки"

Харьковские инженеры уже поставили на поток производство специальных сапог для саперов. Их производят по канадскому образцу противоминной обуви и печатают на 3D-принтерах. Это вторая партия со значительными усовершенствованиями. В общей сложности уже удалось изготовить около 300 пар.

За производство взялись представители Украинского рессорного центра. В начале полномасштабного вторжения тамошние работники начали изготавливать бронежилеты, которых критически не хватало. Теперь они производят бронежилеты высшего класса. Идея же со специальной обувью возникла у директора предприятия после трагического случая с родственником.

У родственника оторвало пальцы на ноге – он попал на "лепесток". Это меня шокировало. Я думал, как это предотвратить и уже имел определенный опыт по изготовлению защитной амуниции. Обратился в ГСЧС с идеей разработки стальных сапог. Они категорически отвергли идею со сталью. Но натолкнули нас на эту разработку,

– рассказал директор Украинского рессорного центра Игорь Ефименко.

К теме – как в Харькове производят "сапоги-пауки": смотрите видео

Такую обувь заказывают не только военные и гражданские саперы, но и строители, энергетики. Также не раз ее брали гражданские, которые просто хотели попасть к себе домой.

Ситуация в Харьковской области: коротко