Как рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, территория деоккупированной Харьковщины буквально "кишит" разными минами, которые разместили оккупанты во время боевых действий. Уже не раз были трагические случаи с гражданскими.
Смотрите также В Харьковской области объявили обязательную эвакуацию из Купянского района: перечень городов и сел
Инженеры придумали "сапоги-пауки"
Харьковские инженеры уже поставили на поток производство специальных сапог для саперов. Их производят по канадскому образцу противоминной обуви и печатают на 3D-принтерах. Это вторая партия со значительными усовершенствованиями. В общей сложности уже удалось изготовить около 300 пар.
За производство взялись представители Украинского рессорного центра. В начале полномасштабного вторжения тамошние работники начали изготавливать бронежилеты, которых критически не хватало. Теперь они производят бронежилеты высшего класса. Идея же со специальной обувью возникла у директора предприятия после трагического случая с родственником.
У родственника оторвало пальцы на ноге – он попал на "лепесток". Это меня шокировало. Я думал, как это предотвратить и уже имел определенный опыт по изготовлению защитной амуниции. Обратился в ГСЧС с идеей разработки стальных сапог. Они категорически отвергли идею со сталью. Но натолкнули нас на эту разработку,
– рассказал директор Украинского рессорного центра Игорь Ефименко.
К теме – как в Харькове производят "сапоги-пауки": смотрите видео
Такую обувь заказывают не только военные и гражданские саперы, но и строители, энергетики. Также не раз ее брали гражданские, которые просто хотели попасть к себе домой.
Ситуация в Харьковской области: коротко
- Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Харьковщину 16 августа. Они нанесли удары по населённым пунктам Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.
- В тот же день утром оккупанты запустили "Шахеды". Около 8:13 в области было слышно взрывы, а затем через несколько минут их услышали и в городе. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов поблагодарил ПВО за отличную работу.
- Ранее, 10 августа, в Купянском районе Харьковской области была объявлена обязательная эвакуация. Ее проводят на деоккупированных территориях, близких к зоне боевых действий.