Банковая паника – быть или не быть

Затем рухнул второй швейцарский банк Credit Suisse. Вроде бы в минувшие выходные их спасли и отдали растерзанную тушку соседям с UBS. Но все равно на рынках нервозность.

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"Спасли" несколько коряво. Фактически "отжали" банк у частных акционеров, а также решили на платить по облигациям AT1. Всю неделю искали, кто же держал эти облигации. Вроде бы никто из крупных игроков, но все равно 16 миллиардов евро кому-то "спалили".

В четверг вдруг шортселлеры атаковали "понтовый" финтех-стартап Block (бывший Square). Уже несколько лет все носятся со стартапом, который должен заменить PayPal в онлайне и стать в один ряд с Visa, Mastercard, Amex. Новый сервис-провайдер ко-ко-ко...

Все отлично, когда на рынке куча сумасшедших денег, и тебя все толкают вверх. А сейчас начинают присматриваться к показателям – они все еще убыточны. У них куча фрод среди клиентов. Несколько странная атака, но курс им покосило.

В четверг вечером вдруг новость о том, что страхования рисков по облигациям Deutsche Bank выросли в цене (Credit Default Swaps, CDS). Все начало падать, особенно банковское. Если уж "дойчи" повалятся, то куда уж держать всякие итальянско-испанские акции банков? Словом, все так хорошо просели.

"Аналитики" заговорили о возможном bank run – вообще истерия ни о чем, но "аналитики" они таковы. Пришлось выходить в эфир канцлеру Германии Олафу Шольцу и говорить, что все хорошо. Ну, не очень убедил. Акции еще несколько попадали и стабилизировались под вечер. Точнее, биржи закрылись на выходные – это как гонг конца раунда. Дотащили таки до выходных.

Репутация – спасительный круг

В общем проблем у DB гораздо меньше, чем у многих других крупных банков. Там очень крутой трейдинговый отдел. Кроме того, они наконец кое-как реформировали банк.

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Если у тебя отличная репутация, то на такие "кризисы" даже никто не обратит внимания. Такой кризис и начать не смогут. Но если репутация не очень, то реагировать могут на что угодно.

Надеюсь, что где-то в еврозоне сейчас на радостях не рухнет какой-нибудь средний банк. Потому что тогда еврочиновники начнут спасать родные банки, а нам нужно больше снарядов. Поэтому хочется скучного покоя.