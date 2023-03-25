В России еще не осознали проблему

Армия России воюет в Украине на самом деле не по "советским", а по "сирийским" лекалам. Где в распоряжении российских захватчиков была, по сути, безграничная по местным меркам "матчасть" – почти 1 тысяча артсистем разных типов из состава сирийской армии. В частности, и крупнокалиберные минометы М-240 калибра 240 миллиметров. Боекомплект был неучтенным, и снарядов было много.

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Поскольку "конвенционного" противника там не было, россияне именно в Сирии и усвоили "стиль" войны, где артиллерия без всяких подсчетов по ресурсу стволов и БК применяется прежде всего для сноса городской застройки и других объектов, где могла бы закрепиться обороняющаяся сторона.

Если рационально, ситуация уже выглядит так, что у россиян больше нет возможности вести боевые действия именно с помощью артиллерийского вала. Но в Кремле, похоже, все еще уверены, что смогут так воевать и дальше. Мол, достаточно только "наколядовать" снарядов у сателлитов по ОДКБ, попросить у Ирана или вымолить у Китая.

Мощности США и ЕС

Далее следует вот что подчеркнуть.

Когда западные СМИ задают вопрос, что для масштабирования производства снарядов для Украины не хватает сырьевой базы, они подразумевают, что в Европе или США слишком малы доступные запасы азотной селитры и хлопка. Они являются необходимыми элементами производства нитроцеллюлозы – одного из компонентов взрывчатки для изготовления артиллерийских боеприпасов.

Поэтому возникает ситуация, что сейчас металла для производства "болванок" к снарядам предостаточно. Однако, чтобы наполнить их взрывчаткой – не хватает.

В качестве сырья для производства азотной селитры требуется природный газ в индустриальных объемах. И в идеале, чтобы россияне не обстреливали наши объекты химической промышленности, как это было раньше. Это и есть ответ на вопрос о том, почему Украина сейчас самостоятельно не может производить необходимый для ВСУ объем боеприпасов, хотя "Укроборонпром" здесь и может похвастаться некоторыми успехами.

С другой стороны, есть определенный "потолок" и в производственных мощностях Европы и США. Когда ЕС договорился, что за 1 год изготовит 1 миллион снарядов, которого хватит для ВСУ максимум на 100 дней боев, это максимум, что сейчас сможет "выжать" объединенная Европа. Ожидаемые затраты на уровне по 1 тысячи евро на снаряд выглядят даже оптимистично.

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Структура производства снарядов в США тоже достаточно специфична. В этой области есть 4 крупных подрядчика, мощности которых разбросаны по разным штатам. Нюанс в том, что ни на одном из этих предприятий нет замкнутого цикла производства.

То есть металлические заготовки отливают в одном месте, переработку на гильзы и корпуса снарядов производят во втором, снаряжение взрывчаткой – в третьем, а подготовку к отправке заказчику – вообще в четвертом. Поэтому так и получается, что на производство одного снаряда американской промышленности в общем-то нужно несколько недель, в частности с поправкой на логистику.

Каков выход из этой ситуации

Проблема "снарядного голода" для ВСУ действительно будет обсуждаться и дальше. Похоже, что исходить из этой проблемы наши защитники и дальше будут по уже наработанной асимметричной схеме. Она предполагает улучшение точности артиллерийского огня, взаимодействие экипажей БПЛА и артиллерийских расчетов, ускорение обмена данными между разведкой и артиллеристами в режиме реального времени.

Поэтому, похоже, что лучшим решением проблемы "снарядного голода" на самом деле будут государственные инвестиции и волонтерские донаты на дроны для ВСУ.