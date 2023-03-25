В частности, только невозвращение украинцев домой, особенно детей, в будущем будет способствовать оттоку "мозгов" и негативно повлияет на человеческий капитал. Это означает потери будущей прибыли, которая оцениваются в триллионы долларов.

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Мировой банк опубликовал новую оценку потребностей Украины – 411 миллиардов долларов. Такое финансирование необходимо Украине в ближайшие 10 лет в расчете, если закончится война. С продолжением боевых действий потребности будут постоянно расти. Пока же говорится о 135 миллиардах долларов прямых потерь зданий и инфраструктуры, остальная сумма – сопутствующие экономические и социальные потери.

В банке уже назвали потребности ошеломляющими, но критически важными для возможности дальнейшего восстановления. Однако в случае неудовлетворения неотложных потребностей экономические и социальные последствия будут хуже.

Чего ждать в 2023 году

Потребности Украины только на 2023 год составляют 18 миллиардов долларов, а в результате уже принятых мер в течение января – марта – 14 миллиардов долларов. Это финансирование государственного сектора, образования, медицины, поддержка населения, а также восстановление критической инфраструктуры и объектов по приоритетным направлениям.

В этом году следует ожидать направления наибольших ресурсов на восстановление энергетической инфраструктуры, которая по сравнению с июнем 2022 года получила в 5 раз больше разрушений, разминирование (Украина является наиболее заминированной страной мира), ремонт жилья, ремонт социальной и транспортной инфраструктуры.

В приоритетах на финансирование из 14 миллиардов долларов в 2023 году остаются направления:

3,5 миллиарда долларов – восстановление транспортной инфраструктуры;

3,3 миллиарда долларов – восстановление энергетики;

1,9 миллиарда долларов – восстановление жилья;

1,3 миллиарда долларов – восстановление социальной инфраструктуры (в первую очередь образования и здравоохранения);

2,7 миллиарда долларов – поддержка частного сектора и сельского хозяйства (гранты, кредиты и страхование рисков);

0,5 миллиарда долларов – административная сфера и инфраструктура;

0,4 миллиарда долларов – разминирование;

0,4 миллиарда долларов – коммунальные услуги.

Дальнейшее финансирование потребует преодоления основных институциональных и производственных ограничений – от возможностей прозрачных закупок до наличия производственных мощностей, материалов и возможностей управления ими.

Для того чтобы эффективно использовать 14 миллиардов долларов, особенно часть средств на восстановление, власти должны разработать дальнейшие шаги для ускорения реализации проектов по максимально прозрачным процедурам. В том числе и привлекая органы местного самоуправления. Ведь большинство разрушений – на местах. ОМС должны быть как полноценными участниками процессов восстановления, так и ответственными за восстановление.

Должна быть разработана отраслевая политика приоритетизации объектов восстановления. Безусловно, все это необходимо делать в контексте реформ, особенно ключевых. Ведь их выполнение будет прямо влиять на кандидатство Украины в ЕС.

Планово в 2023 году Украина может закрыть только 3,5% общих потребностей на 10-летие. К примеру, из общих потребностей на восстановление жилья, оцениваемых более чем в 68 миллиардов долларов, в этом году удастся провести ремонт всего на 1,9 миллиарда долларов. При таких темпах и финансовых ресурсах восстанавливать жилищный сектор Украина будет более 35 лет.

Ожидается, что этот процент закрытия потребностей по итогам 2023 года будет меньше, учитывая новые обстрелы.

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Реформы

Для того чтобы через 10 лет восстановления Украина не была все еще на месте довоенного развития, все реконструкции, а также поднятие экономики будут реализовываться по принципу "Build Back Better". Это означает необходимость восстановления не только по новым технологиям, но и по разумной оценке потребностей общества и параллельному внедрению реформ.

Правительство уже предприняло несколько реформаторских шагов, чтобы активизировать процессы восстановления.

В частности, объединение Министерства развития общин и Министерства инфраструктуры в Министерство восстановления позволит лучше координировать процессы и более эффективно использовать ресурсы.

Созданное Агентство восстановления уже обязалось ввести электронную систему управления восстановлением, предложенную коалицией общественных организаций Rise.UA. Главные учреждения по восстановлению будут внедрять антикоррупционный комплаенс – от центральных офисов до регионов.

Однако обеспечение восстановления на условиях партнерства, подотчетности и прозрачности зависит не исключительно от вышеупомянутых институтов, а требует ряда параллельных процессов и завершения реформ.

Далее о ключевых условиях для этого.

Перезапуск служб автомобильных дорог (САДов)

Теперь САДы – региональная структура вновь Агентства восстановления. Именно они будут во многом организовывать закупки и реализацию проектов восстановления на местах. До сих пор САДы имели опыт ремонтов, содержания и строительства дорог, мостов. Часто – достаточно скандальный опыт.

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Уже сейчас САДы нуждаются в перезапуске и новых руководителей, избранных на условиях прозрачных конкурсов. Ведь эти люди будут ответственны за восстановление в регионах.

Конкурсный отбор, а также внедрение антикоррупционного комплаенса и антикоррупционных офисов – три первоочередных условия для эффективной работы региональных подразделений Агентства.

Продолжение антикоррупционных реформ: актуально для полиции и ГПУ

Эффективное восстановление также требует серьезного контроля на местах не только силами общественности и СМИ. Национальная полиция должна стать одним из ключевых органов для обеспечения законного восстановления. В то же время она имеет статус незавершенного реформирования.

Так, в ряды полиции после "аля реформы Авакова" вернулись 90% милиционеров. 1000 подозрений правоохранителям во время войны тоже не те цифры, которые могут подтверждать эффективность.

Поэтому первоочередными шагами должно быть введение прозрачного конкурса на главного полицейского государства с участием международников и экспертной общественности, конкурсы на руководителей территориальных подразделений, а также проверка добродетели работников.

Параллельно с этим следует вводить конкурс на генерального прокурора. Руководит ведь всеми процессами следствия в правоохранительных органах Офис генпрокурора и органы прокуратуры.

Пока конкурсный отбор руководителя Нацпола, который мы инициировали как общественность, а также конкурс на генерального прокурора предусмотрены Государственной антикоррупционной программой. Разработка необходимого законодательного механизма должна начаться в ближайшие месяцы.

Восстановление декларирования и открытия реестров

Общественность сделала уже несколько заявлений к правительству и Верховной Раде об открытии реестров и возобновлении декларирования. Соответствующая петиция на сайте президента набрала необходимое количество голосов. Об этом не раз заявляли послы G7.

Наконец, возобновить декларирование планируют в ближайшие 2 месяца, конечно, если Рада примет соответствующий закон.

Для прозрачной отстройки важно восстановить также реестры – деклараций, ЕГР, реестр коррупционеров, которые более ценны для расследователей, журналистов, чем для врага.

Реестр деклараций должен заработать уже во время войны, поскольку является самым современным инструментом предотвращения коррупции, поскольку проверяет все 700 тысяч деклараций автоматически. Поэтому должен быть компромиссный вариант открытия данных о доходах и имуществе должностных лиц, поскольку в настоящее время власти кивают в сторону угрозы жизни чиновников, имущество или близкие которых находятся на временно оккупированных территориях.

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Именно публичные данные, ІТ-инструменты, в частности, как ЭСУВ, позволят запустить прозрачное восстановление. Это в свою очередь будет влиять на ее эффективность и повышать добродетель участников процессов восстановления.

Обеспечение Украины ресурсами для обороны, выживания и восстановления, безусловно, является ключевым в ближайшие годы. Однако главным условием для этого есть способность власти использоваться этими средствами. Это означает эффективность, подотчетность и прозрачность, а также возможности координации между министерствами, местными органами власти, гражданским обществом и частным сектором.