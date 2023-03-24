Самые гнусные задачи – привилегии Пригожина

Как известно, вагнеровцы стали влиятельной силой в российских силовых структурах благодаря своим действиям на Африканском континенте. Это только потому, что легальные силовые структуры России – ФСБ или разведка – не хотели действовать под своим именем в странах, которые должны были стать ареной борьбы между Россией и Западом.

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Кремль хотел еще раз попытаться восстановить советское влияние, однако уже не за счет дотаций из государственного бюджета, а благодаря участию российских наемников в поддержке местных авторитарных режимов. Таким образом, с первого дня своего существования ЧВК "Вагнера" существовала как передовой отряд российских спецслужб, а Евгений Пригожин выполнял самые гнусные задачи своего начальника Владимира Путина. Эти задачи были связаны не только с увеличением влияния России в Африке, но и с получением реальных финансовых дивидендов от этого влияния.

Удивительно было бы считать, что единственным желанием Путина было пощекотать нервы президента Франции Эммануэля Макрона и попытаться обменять Центральноафриканскую республику на Донбасс. Путин, конечно, пытался обогащаться благодаря действиям своих наемников в Африке.

Это и стало главной целью самого Пригожина, который увеличивал свое влияние в глазах Путина уже не только как повар, но и как человек, который может поделиться солидными доходами.

Разрушение мифа о вагнеровцах

Вместе с этим возник миф о вагнеровцах, как о серьезной военной силе. В африканских странах вагнеровцы не имели серьезных испытаний. В то же время когда те возникали, то наемники непременно терпели сокрушительное поражение. Они гибли десятками – вот их подлинные возможности. Российское военное командование решило не считаться с тем, что имеет дело с мифологией.

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После провала блицкрига в войне против Украины веры в наличие действительно хорошо вооруженных профессионалов, которые должны вести долгую войну на истощение, не было. К тому же надо помнить, как и в действиях на африканском континенте, так и в Украине, российское руководство думает о собственном обогащении. О том, чтобы использовать оккупированные территории для быстрого получения денег.

Пригожин здесь тоже был нужен, ведь он как никто другой знал пожелания главного клиента. Однако оказалось, что с главной задачей – активным и оперативным ведением боевых действий – вагнеровцы справиться не могут.

В украинских медиа и многих западных наблюдателей возник тщательно поддерживаемый российской пропагандой и спецслужбами миф. Он касался "серьезного влияния" Пригожина на политику. Будто бы обычный агент может конкурировать с ближайшими соратниками Путина – Сергеем Шойгу или Валерием Герасимовым.

Однако украинское общество радостно обсуждало возможность таких конфликтов и даже то, что Пригожин может стать наследником Путина, если Россия потерпит поражение. Теперь этот миф стал неинтересен даже тем, кто его создавал – спецслужбам России.

Бахмут вагнеровцам не по зубам

Сейчас может возникнуть вопрос о том, что в дальнейшем войну против Украины должны вести регулярные вооруженные силы России. Они могли уже подготовить резервистов, получить определенное количество техники и подготовиться к многолетней борьбе.

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Пригожин должен сосредоточиться на своей главной задаче – Африке:

это позволит Путину пополнить свои счета после того, как все его энергетические кошельки понесут непоправимые потери;

позволит России дестабилизировать западное влияние в африканских странах;

поможет в увеличении влияния Китая, что станет дополнительным вкладом Путина в особые отношения, которые сейчас усиливаются между Китаем и Россией.

Вагнеровцам действительно есть чем заняться в Африке на фоне глобального конфликта, который мы сейчас наблюдаем в мире. В то же время, им нечего делать в Бахмуте, где они оказались неспособными бороться с героическими ВСУ.