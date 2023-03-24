Чем для оккупантов стало наступление

Отметим, что эта цифра занижена в несколько раз, однако все персонажи верифицированы. Это помогает фиксировать тенденции.

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За последние десять дней табличка с именами уничтоженных оккупантов увеличилась на 1 100 записей. В течение полутора месяцев в России только подтвержденное (!) количество похорон составляет не менее 100 в день. За неполные три месяца 2023 года темп задокументированных российских потерь резко возрос.

По состоянию на 31 декабря 2022 года в табличке было 10 477 имен с полными данными. То есть за три месяца общее количество потерь возросло на 7 702 позиции (или в 1,73 раза). При этом резко возрос средний темп похорон.

10 месяцев в 2022 году в России хоронили оккупантов со скоростью примерно 1 040 тел в месяц или около 35 – в день. В январе – марте 2023 года россияне хоронили своих солдат со средней скоростью 94 тела в день. То есть, зимой – в начале весны средний темп похорон вырос в 2,68 раза. Это зеки и мобилизованные, а также второй – третий состав элитных русских подразделений.

Хочу подчеркнуть, что в этих вычислениях есть погрешность. Однако всеобщая тенденция очень наглядна: Владимир Путин убивает свою армию усиленными темпами. Иными словами, рост потерь и является российским наступлением. Благодаря стойкости нашей армии оно оказалось не столько на карте, сколько на русских кладбищах. Вот что такое оборона Соледара, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Угледара и других населённых пунктов.

У россиян увеличивается количество потерь

Если посмотреть на потери в разрезе регионов России, картина еще более наглядна (возьмем регионы с заметными абсолютными цифрами).

Самарская область. По состоянию на 31 декабря было зафиксировано 165 убитых. 23 марта – уже 439. Рост в 2,66 раза. Помните прилет в Макеевке по мобилизованным из Самары в новогоднюю ночь? Вот он частично проявился в цифрах (уничтоженных почти 3 месяца назад продолжают хоронить до сих пор).

По состоянию на 31 декабря было зафиксировано 165 убитых. 23 марта – уже 439. Рост в 2,66 раза. Помните прилет в Макеевке по мобилизованным из Самары в новогоднюю ночь? Вот он частично проявился в цифрах (уничтоженных почти 3 месяца назад продолжают хоронить до сих пор). Свердловская область. Рост с 343 до 769 (т.е. в 2,24 раза). Мобилизированные.

Рост с 343 до 769 (т.е. в 2,24 раза). Мобилизированные. Показательна Югра . Было 45 – стало 141 (увеличение в 3,13 раза). Формально – это самый богатый регион. Однако 18 зафиксированных похорон в Сургуте, 15 – в Нижневартовске, 14 – в Ханты-Мансийске. Более 30 человек из списка – это вагнеровцы (это только те, кто установлен).

. Было 45 – стало 141 (увеличение в 3,13 раза). Формально – это самый богатый регион. Однако 18 зафиксированных похорон в Сургуте, 15 – в Нижневартовске, 14 – в Ханты-Мансийске. Более 30 человек из списка – это вагнеровцы (это только те, кто установлен). Красноярский край . Было 135 – стало 333 (в 2,46 раза). Мобилизированные.

. Было 135 – стало 333 (в 2,46 раза). Мобилизированные. Кемеровская область . Было 102 – стало 212 (в 2,1 раза). Мобилизированные.

. Было 102 – стало 212 (в 2,1 раза). Мобилизированные. В целом Урал и Сибирь неплохо так приняли участие в "СВО".

Краснодарский край . Было 511 – стало 1 179 (в 2,3 раза). В большинстве своем это вагнеровцы, которых уже отказываются хоронить в этом регионе, поэтому фиксируют плотные коллективные захоронения в других регионах.

. Было 511 – стало 1 179 (в 2,3 раза). В большинстве своем это вагнеровцы, которых уже отказываются хоронить в этом регионе, поэтому фиксируют плотные коллективные захоронения в других регионах. Приморский край. Было 103 – стало 164.

Было 103 – стало 164. Сахалинская область. Было 95 – стало 174. Относительно меньше, но это морская пехота.

Было 95 – стало 174. Относительно меньше, но это морская пехота. Забайкальский край. Было 239 – стало 428. Это усиленное выжигание росармии, которая должна теоретически балансировать Китай.

Было 239 – стало 428. Это усиленное выжигание росармии, которая должна теоретически балансировать Китай. Карелия. Было 52 – стало 127 (в 2,44 раза). Много зэков.

Было 52 – стало 127 (в 2,44 раза). Много зэков. Архангельская область . Было 81 – стало 187 (в 2,3 раза). Есть зеки, но есть и подводники из Северного флота.

. Было 81 – стало 187 (в 2,3 раза). Есть зеки, но есть и подводники из Северного флота. Коми. Было 99 – стало 179. Зэки-вагнеровцы.

Было 99 – стало 179. Зэки-вагнеровцы. Вологда . Было 73 – стало 176. Зэки-вагнеровцы.

. Было 73 – стало 176. Зэки-вагнеровцы. Даже убогий и полумертвый с точки зрения демографии Новгород отличился. Было 38 – стало 92. Там тоже много вагнеровцев.

отличился. Было 38 – стало 92. Там тоже много вагнеровцев. В Пскове "прогресс" не столь велик – было 131, а стало 185. Но это второй прыжок недобитых псковских десантников, вагнеровцев – единицы.

"прогресс" не столь велик – было 131, а стало 185. Но это второй недобитых псковских десантников, вагнеровцев – единицы. В Санкт-Петербурге рост со 108 до 190 человек.

В России могут усилить мобилизацию

Есть регионы, для которых война практически замерла. Например – Ингушетия. Интересно, что во многих регионах, где базируются регулярные ударные части, темпы потерь ниже среднего. Скелет выбит, подразделения либо не восстановятся, либо пока в резерве. В атаку гонят зеков и "мобиков".

Интересно Эволюция "хороших россиян"

Цифры свидетельствуют, что по множеству российских регионов с начала 2023 года война ударила вдвое сильнее, чем за предыдущие 10 месяцев. Поток гробов – очень наглядная вещь, которую трудно понять как-то двояко. Эффект пока смягчают благодаря множеству преступников и материальным компенсациям. Многие регионы только сейчас начали ощущать бремя войны и местами "прозревать". Мы фиксируем массу реплик в соцсетях о масштабе захоронений.

Ситуация на фронте продолжает оставаться очень сложной. Однако цифры показывают, что российская армия интенсивно изнашивается.

После Макеевки Кремль не отважился открыто объявить мобилизацию. Все это время она не прекращалась, но велась скрытыми методами. Однако этих темпов пополнения недостаточно. Есть массовые сигналы о новой волне повесток. Однако эти мобилизованные будут хоть как-то готовы и вооружены не раньше лета.