Россия решила игнорировать доллар

Президент России Владимир Путин заявил, что готов переходить на китайский юань во внешнеторговых расчетах с определенными странами.

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Речь идет о странах Азии, Латинской Америки и Африки. Это как раз те страны, куда у нас ищут послов и не могут найти. Таким образом, Россия пытается сделать юань основной резервной валютой, игнорируя доллар.

Реверансы в сторону китайского юаня россияне начали делать еще до полномасштабного вторжения в Украину. Они наращивали долю юаня в своих валютных запасах, потому что ожидали мировых санкций.

В 2022 году доля юаня в расчетах за экспорт "на болотах" выросла с 0,5 до 16%, а доля рубля – с 12% до 34%. Здесь все понятно – замещают доллар юанем на фоне масштабных санкций.

Однако, согласно данным SWIFT, доля юаня в валютной структуре международных платежей все еще незначительна:

2,7% в декабре 2021 года;

3,2% в январе 2022 года;

2,2% в марте 2022 года.

Пропащий план россиян

Теперь для сравнения: на доллар в международных расчетах приходилось 41,1%, на евро – 35,4%, японская иена – около 3%.

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То есть роль юаня в международной торговле не существенна. Об этом же свидетельствуют и данные по валютным резервам центробанков мира – в долларах и евро хранилось почти 80%.

Кроме того, юань не является свободной независимой торговой валютой, как доллар или евро. Его курс находится в зависимости от Народного банка КНР. Ведь власти Китая во главе с президентом Си Цзиньпинем четко контролируют все сферы жизни страны.

Поэтому "бункерный" рано хвастается своим сотрудничеством с Си. Очевидно, для россиян быть сырьевым придатком Китая – это уже победа в нынешних обстоятельствах.