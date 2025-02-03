В таком случае Россия никак не сможет повлиять на решение Саудовской Аравии. Это 24 Каналу отметил эксперт-международник Евгений Добряк.

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Преференции от США

Евгений Добряк отметил, что Саудовская Аравия будет действовать исключительно в своих национальных интересах. Сегодня страна заинтересована в том, чтобы получить гарантии безопасности от Штатов, которые будут ратифицированы в Конгрессе США. Это стратегически-оборонное соглашение. Для саудитов это имеет огромное значение.

Это фактор безопасности, военно-техническое сотрудничество, гарантии безопасности от всех угроз, которые существуют в регионе, прежде всего от Ирана. Потому что при всей ситуации ослабленного Ирана все равно это прямая угроза и для Израиля, и для Персидского залива. Это главный дестабилизирующий фактор в регионе. Поэтому Саудовская Аравия заботится, чтобы была достаточно стабильная ситуация с безопасностью,

– объяснил он.

Также говорится об инвестициях и инновациях, которые есть в программе Саудовской Аравии, которая переходит к постиндустриальной форме развития. У них есть стратегические соглашения с Японией, Южной Кореей. То же самое они могут получить от США, чтобы была стабильная ситуация с развитием программ. Еще один важный фактор – это инвестиции в экономику Штатов, которые осуществляет Саудовская Аравия.

"Последнее – это продолжение Авраамовых соглашений. То есть это заключение стратегического соглашения при посредничестве США между Саудовской Аравией и Израилем. Когда будет завершена эта архитектура, тогда будет стабилизация в районе Ближнего и Среднего Востока. Эти гарантии нужны для Саудовской Аравии", – предположил эксперт-международник.

По его мнению, Саудовская Аравия может единолично принять решение в договоренностях с Дональдом Трампом. Поэтому вероятно, можно будет наблюдать обвал цен на нефть и увеличение ее добычи.

Россия ничего не может сделать. Никаким образом россияне не могут повлиять на саудитов. Потому что у них нет никаких совместных проектов, которые можно было бы рассматривать как стратегические отношения, которые можно было потерять саудитам при определенных обстоятельствах. Этого нет и не может быть,

– подчеркнул Добряк.

Дело в том, что Саудовская Аравия – это исторически стратегический партнер Запада, прежде всего США и Великобритании. Кроме того, Россия потеряла геополитическое влияние в районе Ближнего и Среднего Востока. Поэтому если будет принято это решение, Россия никак не повлияет на позицию Рияда.