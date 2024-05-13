Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан. Он добавил, что версий подрыва подъезда в Белгороде может быть несколько, начиная от действий ФСБ и заканчивая российскими средствами поражения.
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Сколько килограммов взрывчатки взорвало дом
Первая версия – работа российской ФСБ, в частности Николая Патрушева. Если рассмотреть вариант удара авиабомбой или ракетой, то понятно, что взрыв был направлен от России.
Вполне реалистичная версия по авиабомбе. Ведь россияне сами же сбросили на Белгородскую область около 20 авиабомб,
– сказал Свитан.
Взрыв произошел с северо-восточного направления, то есть однозначно со стороны России. К тому же исходя из силы взрыва, сдетонировало несколько сотен килограммов взрывчатого вещества.
"Точка-У" около пол тонны, боевая часть до 300 килограммов. Если это допустим российский ФАБ-500, то там тоже около 300 килограммов взрывчатки. Выглядит будто взорвалось до 300 килограммов взрывчатки,
– отметил военный эксперт.
По мнению Свитана, вряд ли это была "Точка-У", тем более она заходит по баллистической траектории, то есть сверху, поэтому ударила бы в крышу. Здесь такое впечатление, что прошило несколько этажей и взрыв произошел или в подвале, или на первых этажах.
К тому же нельзя отбрасывать версию подрыва ФСБ. Ранее российские спецслужбы легко закладывали на первых этажах или в подвалах гексоген и взрывали. Примерно таким образом ФСБ взорвали несколько домов в 1999 году – так называемый "Рязанский сахар".
Что известно о взрыве дома в Белгороде
- В российском Белгороде, который расположен недалеко от границы с Украиной, утром 12 мая прогремел мощный взрыв. В результате которого обвалился целый подъезд 10-этажного дома. Российские пропагандисты, конечно же, традиционно обвинили Украину.
- В Центре противодействия дезинформации СНБО отметили, что этот взрыв очень напоминает провокацию России или информационную кампанию по раздуванию ситуации, чтобы оправдать дальнейшие удары по жилым домам в Украине.
- В то же время расследователи Conflict Intelligence Team (CIT) считают, что по Белгороду ударили российским боеприпасом. Там указали на направление удара, в частности выбитые окна свидетельствуют, что он был с той стороны, где российский тыл.