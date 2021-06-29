Спасатели 28 июня нашли еще 2 тела в бетонных и стальных обломках разрушенной многоэтажки во Флориде.
Ранее Число жертв в результате обвала дома в Майами выросло вдвое
Число жертв обрушения дома в Майами возросло
В результате жертвами обвала многоэтажки стали уже 11 человек. Еще 150 человек считают пропавшими без вести.
Поисковые группы уже 5 день подряд продолжают выполнять свою работу круглосуточно. Американцам помогают команды из Мексики, Израиля. Однако помешал сильный ливень. Плиты из цемента стали тяжелее, что затрудняет поиск людей в обломках.
Некоторые родственники пропавших без вести предоставили властям образцы ДНК, чтобы ускорить поиски. Кроме того, членам семей разрешили посетить место трагедии. По словам городского головы Майами Даниэллы Левин, родные и близкие все еще надеются на спасение, хотя спасатели могут найти лишь части тел.
Команды используют для поисков подъемные краны, собак и инфракрасные сканеры. В частности, спасатели слышали звуки постукивания или царапания, которые могли издавать выжившие.
Трагедия в Майами: что известно
- В Майами 24 июня обрушился жилой многоэтажный дом. В частности, разрушилась и его часть, где были расположены 55 квартир. На место инцидента направили 80 спасательных бригад.
- Джо Байден ввел во Флориде режим чрезвычайной ситуации и выделил дополнительные ресурсы для ликвидации последствий трагедии.
- 26 июня под завалами вспыхнул пожар. Местные чиновники заявили, что возгорание очень глубокое. Это препятствовало спасателям искать людей. Позже на месте происшествия прогремел взрыв.