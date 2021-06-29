Рятувальники 28 червня знайшли ще 2 тіла в бетонних і сталевих уламках зруйнованої багатоповерхівки у Флориді.

Раніше Кількість жертв внаслідок обвалу будинку у Маямі зросла вдвічі

Кількість жертв обвалу будинку у Маямі зросла

У результаті жертвами обвалу багатоповерхівки стали вже 11 людей. Ще 150 осіб вважають зниклими безвісти.

Пошукові групи вже 5 день поспіль продовжують виконувати свою роботу цілодобово. Американцям допомагають команди з Мексики, Ізраїлю. Однак на заваді стала сильна злива. Плити з цементу стали важчими, що ускладнює пошук людей в уламках.

Деякі родичі зниклих безвісти надали владі зразки ДНК, аби пришвидшити пошуки. Крім того, членам сімей дозволили відвідати місце трагедії. За словами міської голови Маямі Даніелли Левін, рідні та близькі все ще сподіваються на порятунок, хоча рятувальники можуть знайти лише частини тіл.

Команди використовують для пошуків підйомні крани, собак і інфрачервоні сканери. Зокрема, рятувальники чули звуки постукування або дряпання, які могли видавати люди, що вижили.

Трагедія в Маямі: що відомо