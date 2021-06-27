Ще 4 тіла рятувальники знайшли під завалами. Про це заявила мер округу Маямі-Дейд Даніелла Лівайн Кава.

До теми На місці обвалення багатоповерхівки у Маямі спалахнула пожежа: що відомо

Підтверджую, що кількість загиблих становить 9 осіб. Ми встановили чотирьох жертв і повідомили найближчих родичів,

– розповіла чиновниця.

Вона додала, що ще 1 постраждала особа померла у лікарні.

Зниклими безвісти наразі вважають ще 156 людей.

Що відомо про трагедію у Маямі

24 червня житловий багатоповерховий будинок обвалився у тій частині, де були розташовані 55 квартир. На місце події направили 80 рятувальних бригад.

Президент США Джо Байден ввів у Флориді режим надзвичайної ситуації та виділив додаткові ресурси для ліквідації наслідків трагедії.

26 червня під завалами спалахнула пожежа. Місцеві чиновники казали, що загорання дуже глибоке. Це заважало рятувальникам шукати людей. Згодом на місці події пролунав вибух.

Зверніть увагу! Будинок збудували у 1981 році на так званій кораловій основі. Загалом у ньому було орієнтовно 130 квартир.