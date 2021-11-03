Сколько человек остаются заблокированными под завалом – пока неизвестно. По разным данным под завалом находились от 40 до 100 человек.

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Правительство штата Лагос, где произошла трагедия, заявило, что приостановило работу своего главного архитектора на неопределенный срок и начало независимое расследование причин обвала элитного дома.

Что известно про обвал дома

2 ноября, в престижном районе Икойи в Лагосе обрушился недостроенный 22-этажный жилой дом. Он был частью комплекса 360 Degrees Towers, предназначенного для размещения:

роскошных квартир,

таунхаусов,

пентхаусов.

Предполагают, что причиной обвала могло стать несоблюдение правил безопасного строительства и использование материалов, не соответствующих стандартам.

Обратите внимание! Обвалы домов в Лагосе – не редкость. В последние годы их произошло несколько. Так, в 2014 году упал 6-этажный дом, в результате чего погибли 116 человек. В 2019 году 10 человек стали жертвами обвала школы.