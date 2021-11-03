Сколько человек остаются заблокированными под завалом – пока неизвестно. По разным данным под завалом находились от 40 до 100 человек.
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Правительство штата Лагос, где произошла трагедия, заявило, что приостановило работу своего главного архитектора на неопределенный срок и начало независимое расследование причин обвала элитного дома.
Что известно про обвал дома
2 ноября, в престижном районе Икойи в Лагосе обрушился недостроенный 22-этажный жилой дом. Он был частью комплекса 360 Degrees Towers, предназначенного для размещения:
- роскошных квартир,
- таунхаусов,
- пентхаусов.
Предполагают, что причиной обвала могло стать несоблюдение правил безопасного строительства и использование материалов, не соответствующих стандартам.