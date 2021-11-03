Скільки людей залишаються заблокованими під завалом – наразі невідомо. За різними даними під завалом перебували від 40 до 100 людей.
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Уряд штату Лагос, де сталася трагедія, заявив, що призупинив роботу свого головного архітектора на невизначений термін і розпочав незалежне розслідування причин обвалу елітного будинку.
Що відомо про обвал будинку
2 листопада, у престижному районі Ікої в Лагосі обвалився недобудований 22-поверховий житловий будинок. Він був частиною комплексу 360 Degrees Towers, призначеного для розміщення:
- розкішних квартир,
- таунхаусів,
- пентхаусів.
Припускають, що причиною обвалу могло стати недотримання правил безпечного будівництва і використання матеріалів, що не відповідають стандартам.