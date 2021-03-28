В Каире обрушился десятиэтажный дом. Ранее сообщали о 9 жертвах, но теперь их количество возросло вплоть до 25.

Египетские власти сообщили, что спасателям удалось найти под завалами нескольких выживших.

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Спасательная операция еще продолжается. Людей находят под завалами.

Почему обвалился дом

По предварительной информации, в одной из квартир расширили жилую площадь. Именно из-за этого многоэтажка обвалилась.

Ранее сообщалось, что владелец дома достроил 2 верхних этажа незаконно.

Что известно о трагедии

Дом обвалился в центре Каира 27 марта.

Кроме 25 погибших, по меньшей мере 30 человек пострадали. Их сразу забрали в больницу.

Губернатор Каира Халед Абдель Аль поручил сформировать инженерный комитет для определения ущерба от обвала. Сначала проверку проведет прокуратура.

Отметим, в Египте дома часто строят с нарушениями норм. Эксперты исследовали, что только в Каире примерно 40% жилых зданий не зарегистрированы.