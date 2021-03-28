Обвал многоэтажки в Каире: число погибших значительно возросло
В Каире обрушился десятиэтажный дом. Ранее сообщали о 9 жертвах, но теперь их количество возросло вплоть до 25.
Источник:Akhbar el-Yom
Египетские власти сообщили, что спасателям удалось найти под завалами нескольких выживших.
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Спасательная операция еще продолжается. Людей находят под завалами.
Почему обвалился дом
По предварительной информации, в одной из квартир расширили жилую площадь. Именно из-за этого многоэтажка обвалилась.
Ранее сообщалось, что владелец дома достроил 2 верхних этажа незаконно.
Что известно о трагедии
- Дом обвалился в центре Каира 27 марта.
- Кроме 25 погибших, по меньшей мере 30 человек пострадали. Их сразу забрали в больницу.
- Губернатор Каира Халед Абдель Аль поручил сформировать инженерный комитет для определения ущерба от обвала. Сначала проверку проведет прокуратура.
Отметим, в Египте дома часто строят с нарушениями норм. Эксперты исследовали, что только в Каире примерно 40% жилых зданий не зарегистрированы.
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