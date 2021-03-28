Обвал багатоповерхівки в Каїрі: кількість загиблих значно зросла
У Каїрі обвалився десятиповерховий будинок. Раніше повідомляли про 9 жертв, але тепер їх кількість зросла аж до 25.
Джерело:Akhbar el-Yom
Єгипетська влада повідомила, що рятувальникам вдалось знайти під завалами кількох людей, які вижили.
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Рятувальна операція ще триває. Людей знаходять під завалами.
Чому обвалився будинок
За попередньою інформацією, в одній з квартир розширили житлову площу. Саме через це багатоповерхівка обвалилась.
Раніше повідомляли, що власник будинку добудував 2 верхні поверхи незаконно.
Що відомо про трагедію
- Будинок впав у центрі Каїру 27 березня.
- Крім 25 загиблих, щонайменше 30 людей постраждали. Їх одразу забрали до лікарні.
- Губернатор Каїра Халед Абдель Аль доручив сформувати інженерний комітет для визначення збитків від обвалу. Спочатку перевірку проведе прокуратура.
Зауважимо, в Єгипті будинки часто будують з порушеннями норм. Експерти дослідили, що лише в Каїрі приблизно 40% житлових будівель не зареєстровані.
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