В то же время количество погибших в результате разрушения дома увеличилось до 4 человек. Джозеф Байден уже выделил ресурсы для ликвидации последствий инцидента.

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Как США борются с последствиями

Министерство нацбезопасности федерального агентства по чрезвычайным ситуациям должно оказать пострадавшим помощь по программе для частных лиц и домохозяйств.

Ведомство по своему усмотрению будет предоставлять оборудование и ресурсы, которые необходимы для смягчения последствий инцидента.



Обвал многоэтажки в США / Фото Miami-Dade Fire Rescue