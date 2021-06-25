Водночас кількість загиблих внаслідок руйнування будинку збільшилась до 4 людей. Джозеф Байден вже виділив ресурси для ліквідації наслідків інциденту.
До теми Поблизу Маямі обвалилась багатоповерхівка: на місце направили 80 бригад рятувальників
Як США борються з наслідками
Міністерство нацбезпеки федерального агентства щодо надзвичайних ситуацій повинне надати постраждалим програму для приватних осіб та домогосподарств.
Відомство на власний розсуд надаватиме обладнання й ресурси, які необхідні для пом'якшення наслідків інциденту.
Обвал багатоповерхівки у США / Фото Miami-Dade Fire Rescue