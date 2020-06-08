В Тернопольской и Николаевской областях обвалились мосты, когда там ехали грузовики. Оба автомобиля частично провалились вниз вместе с водителями. К счастью, никто не пострадал.

Тернопольщина

Как сообщает управление ГСЧС в Тернопольской области, авария произошла 6 июня в селе Вертелка Зборовского района.

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Автомобильный мост не выдержал нагрузки кузова с восемью тоннами песка. Следовательно, разрушилась часть деревянного шлюза, который обеспечивал проезд через реку Серет.

Машина провалилась прямо посреди моста, но зацепилась передними колесами. Это и помогло спастись от окончательного падения в реку. Также известно, что в грузовике разгерметизировалось газовое оборудование, и это повлекло угрозу возгорания.

На место происшествия прибыли спасатели, которые помогли вытащить автомобиль и спасли водителя.

Пока неизвестно, кто будет заниматься ремонтом переправы. В то же время местные жители отметили, что из-за аварии путь до соседнего села увеличился на 20 километров.

Обвал моста на Тернопольщине / Фото управления ГСЧС Украины в Тернопольской области

Николаевщина

Не выдержал мост и Николаевской области, расколовшись пополам под фурой с двумя прицепами. Об этом сообщается в фейсбук-группе "Водители АТБ Украины".

Пользователи сети оценили вес машины в 80 тонн. Вместе с тем в Укравтодоре заявили, что мост был "ограниченно работоспособным" и был рассчитан на транспорт весом до 10 тонн, информирует 24 канал.



Под фурой с двумя прицепами обвалился мост / Фото фейсбук-группа "Водители АТБ Украины"

Напомним, что 20 мая на Днепропетровщине обрушился мост, когда по нему двигался грузовик. Тогда в воду упала центральная часть моста через залив Каховского водохранилища.