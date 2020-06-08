У Тернопільській та Миколаївській областях обвалися мости, коли там їхали вантажівки. Обидва автомобілі частково провалилися вниз разом з водіями. На щастя, ніхто не постраждав.

Тернопільщина

Як повідомляє управління ДСНС у Тернопільській області, аварія сталася 6 червня у селі Вертелка Зборівського району.

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Автомобільний міст не витримав навантаження від кузова з вісьмома тоннами піску. Відтак, зруйнувалась частина дерев'яного шлюзу, що забезпечував проїзд через річку Серет.



Аварія на Тернопільщині / Фото управління ДСНС у Тернопільській області

Машина провалилася просто посеред моста, однак зачепилась передніми колесами. Це й допомогло врятуватися від остаточного падіння в річку. Також відомо, що у вантажівці розгерметизувалося газове обладнання, і це спричинило загрозу загоряння.

На місце події прибули рятувальники, які допомогли витягнути автомобіль і врятували водія.

Наразі невідомо, хто займатиметься ремонтом переправи. Водночас місцеві мешканці відзначили, що через аварію шлях до сусіднього села збільшився 20 кілометрів.



Вантажівка провалися посеред мосту на Тернопільщині / Фото управління ДСНС у Тернопільській області

Миколаївщина

Не витримав міст і в Миколаївській області, розколовшись навпіл під фурою з двома причепами. Про це повідомляється у фейсбук-групі "Водії АТБ України".

Користувачі мережі оцінили вагу автівки у 80 тонн. Водночас в Укравтодорі заявили, що міст був "обмежено працездатним" та був розрахований на транспорт вагою до 10 тонн, інформує 24 канал.



Під фурою з двома причепами обвалився міст / Фото фейсбук-група "Водії АТБ України"

Нагадаємо, що 20 травня на Дніпропетровщині обвалився міст, коли по ньому рухалась вантажівка. Тоді у воду впала центральна частина мосту через затоку Каховського водосховища.